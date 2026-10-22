Evonik prüft größere Übernahme in den USA - schon vor BASF-Interesse

Ein Evonik-Sprecher wollte die "Marktgerüchte" auf Anfrage nicht kommentieren. Die möglichen Erwägungen von Evonik seien indes keine Abwehrmaßnahme gegen den BASF-Vorstoß, denn die Ashland-Prüfung habe deutlich vor der Interessensbekundung durch die BASF begonnen, schreibt das Blatt weiter.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik wirft laut einem Pressebericht schon länger ein Auge auf mögliche Übernahmen in den USA. Im Fokus stehe dabei das US-Chemieunternehmen Ashland , schreibt das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Allerdings stehe Ashland schon länger zum Verkauf und der damit stark gestiegene Aktienkurs werde mittlerweile als ein wesentliches Risiko gesehen. Sollte der MDax -Konzern eine größere Übernahmen tätigen, würde dies Erwägungen der BASF Evonik zu kaufen, deutlich verkomplizieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ende September hatte BASF ein Interesse an Evonik öffentlich gemacht. In einem ersten Vorstoß solle der Dax -Konzern 22,15 Euro je Aktie geboten haben. Jüngst sagte eine mit der Transaktion vertraute Person der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX, dass ein höheres Angebot drinnen sein könnte, aber erst nach einem Blick in die Bücher des Spezialchemiekonzerns.

An der Börse schwand an diesem Donnerstag die Übernahmefantasie ein Stück weit. Der Aktienkurs fiel zuletzt um gut zweieinhalb Prozent auf 20,36 Euro. Das bedeutet eine Marktkapitalisierung von knapp 9,5 Milliarden Euro. Ashland kommt auf einen Börsenwert von umgerechnet 2,95 Milliarden Euro. Zum Vergleich: BASF bringt gut 46 Milliarden Euro auf die Börsenwaage./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 52,00 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +14,39 %/+16,30 % bedeutet.



