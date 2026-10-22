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    ZenaTech stellt eigene KI-Software-Suite vor, die konzipiert wurde, um die Bereitstellung von Landvermessungen für kommerzielle, kommunale und Infrastruktur-Kunden im Bereich Drone-as-a-Service zu beschleunigen

    ZenaTech stellt eigene KI-Software-Suite vor, die konzipiert wurde, um die Bereitstellung von Landvermessungen für kommerzielle, kommunale und Infrastruktur-Kunden im Bereich Drone-as-a-Service zu beschleunigen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Geplante Integration automatisierter LiDAR-Punktwolkenklassifizierung und Merkmalsextraktion an Drone-as-a-Service-Standorten von ZenaTech soll Nachbereitungszeit von Vermessungen verkürzen und skalierbare, wiederkehrende Umsätze unterstützen

     

    Vancouver, British Columbia / (22. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute seine eigene KI-Software-Suite und deren geplante Integration in seine DaaS-Landvermessungsbetriebe vorgestellt. Durch die Kombination der hochdichten LiDAR-Datenerfassung (Light Detection and Ranging) von ZenaDrone mit der automatisierten Merkmalsextraktion und Punktwolkenklassifizierung plant ZenaTech, die Bereitstellungszeit vermessungsgenauer Daten bei kommerziellen Landvermessungs-, kommunalen und Infrastrukturprojekten für DaaS-Kunden in Nordamerika und weltweit von Tagen auf wenige Minuten zu verkürzen. Die kombinierte Plattform befindet sich zurzeit in der Entwicklungs- und Testphase.

     

    „Die Bereitstellung von Landvermessungen war traditionell durch die manuelle Nachbearbeitung eingeschränkt, was begrenzt, wie viele Projekte ein Vermessungsteam abschließen kann“, sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Durch die direkte Integration unserer KI-Software in die DaaS-Abläufe von ZenaDrone sind wir bestrebt, die überwiegend manuell ausgeführte Arbeit der Punktwolkenklassifizierung und CAD-Liniennetzgenerierung zu automatisieren, sodass dasselbe Personal und dieselben Drohnen den Kunden schneller und in gleichbleibender Qualität schlüsselfertige, verwertbare Informationen liefern können. Während wir unsere KI-Suite in unserem wachsenden Netzwerk von DaaS-Tochtergesellschaften einsetzen, sind wir davon überzeugt, dass sie die betriebliche Effizienz verbessern und das skalierbare, wiederkehrende Umsatzmodell im Zentrum unserer DaaS-Strategie unterstützen kann.“

     

    Die kombinierte Plattform wurde konzipiert, um die Hardware-Datenerfassung mit der KI-gestützten Punktwolkenverarbeitung zu verknüpfen. Eine mit hochdichtem LiDAR ausgestattete Landvermessungsdrohne von ZenaDrone erfasst ein Gelände als Punktwolke – einen Datensatz, der Milliarden einzelner 3D-Messpunkte umfassen kann. ZenaAI soll anschließend automatisierte Geodaten-Workflows für diese Daten ausführen, jeden Punkt danach klassifizieren, welches Objekt oder Geländemerkmal er repräsentiert, die klassifizierten Daten in Geländemodelle und Vektorzeichnungen umwandeln, Rauschen entfernen, Infrastruktur-Assets taggen und die Ergebnisse in Formaten exportieren, die von Vermessungs- und Ingenieurteams direkt genutzt werden können. Die wesentlichen geplanten Funktionen beinhalten:

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