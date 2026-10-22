Karbon-X (OTCQB: KARX) beschleunigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Umstellung auf margenstarke Geschäftsbereiche: Die Bruttomarge steigt auf 32 %, der operative Cash-Burn sinkt um 55 % und die abgegrenzten Umsatzerlöse erreichen 4,3 Mio. $

Die abgegrenzten Umsatzerlöse steigen um 13 %, während bei der globalen Projektentwicklung und auf den Umweltmärkten weitere Fortschritte erzielt werden

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, gab heute nach Einreichung seines Quartalsberichts auf Formular 10-Q seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende: 31. August 2026) bekannt.

Das Quartal war geprägt von einer deutlichen Steigerung der Bruttomarge auf 32 %, einer Verringerung des Nettomittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit um 55 % sowie einer anhaltenden Dynamik bei der internationalen Projektentwicklung und bei Beratungsaufträgen.

Durch disziplinierte Umsetzung hat Karbon-X seinen Geschäftsmix in Richtung margenstärkerer, wertschöpfender Umweltberatung und Projektvermarktung verlagert und damit seine operative Grundlage für nachhaltiges, langfristiges Wachstum gestärkt.

Highlights des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027