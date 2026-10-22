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    Karbon-X (OTCQB

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    KARX) beschleunigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Umstellung auf margenstarke Geschäftsbereiche: Die Bruttomarge steigt auf 32 %, der operative Cash-Burn sinkt um 55 % und die abgegrenzten Umsatzerlöse erreichen 4,3 Mio. $

    Karbon-X (OTCQB - KARX) beschleunigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Umstellung auf margenstarke Geschäftsbereiche: Die Bruttomarge steigt auf 32 %, der operative Cash-Burn sinkt um 55 % und die abgegrenzten Umsatzerlöse erreichen 4,3 Mio. $
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    Karbon-X (OTCQB: KARX) beschleunigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Umstellung auf margenstarke Geschäftsbereiche: Die Bruttomarge steigt auf 32 %, der operative Cash-Burn sinkt um 55 % und die abgegrenzten Umsatzerlöse erreichen 4,3 Mio. $

     

    Die abgegrenzten Umsatzerlöse steigen um 13 %, während bei der globalen Projektentwicklung und auf den Umweltmärkten weitere Fortschritte erzielt werden

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, gab heute nach Einreichung seines Quartalsberichts auf Formular 10-Q seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende: 31. August 2026) bekannt.

     

    Das Quartal war geprägt von einer deutlichen Steigerung der Bruttomarge auf 32 %, einer Verringerung des Nettomittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit um 55 % sowie einer anhaltenden Dynamik bei der internationalen Projektentwicklung und bei Beratungsaufträgen.

     

    Durch disziplinierte Umsetzung hat Karbon-X seinen Geschäftsmix in Richtung margenstärkerer, wertschöpfender Umweltberatung und Projektvermarktung verlagert und damit seine operative Grundlage für nachhaltiges, langfristiges Wachstum gestärkt.

     

    Highlights des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027

     

    • Deutlicher Anstieg der Bruttomarge: Die Bruttomarge stieg auf 32 % gegenüber 0,8 % im Vorjahreszeitraum, was auf eine margenstärkere Umsatzzusammensetzung zurückzuführen ist, die sich auf technische Beratung und Aktivitäten auf Projektebene konzentriert.
    • Disziplinierte Liquiditätsoptimierung: Der Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit sank um 55 % auf 1,2 Mio. $, verglichen mit 2,7 Mio. $ im Vorjahreszeitraum, was eine verbesserte Kapitaleffizienz und operative Disziplin verdeutlicht.
    • Hohe Planbarkeit künftiger Umsätze: Die abgegrenzten Umsatzerlöse stiegen zum 31. August 2026 um 13 % auf 4,3 Mio. $, verglichen mit 3,8 Mio. $ zum 31. Mai 2026, was auf eine anhaltende Nachfrage und das Engagement des gesamten Kundenstamms des Unternehmens hindeutet.
    • Meilensteine beim Mangrovenprojekt im Senegal: Die „ABC Mangrove Senegal“-Initiative wurde vorangetrieben, indem im Rahmen der Abnahmevereinbarung für die Pflanzzyklen drei und vier ein Vorschuss in Höhe von 540.000 $ auf die Entwicklungskosten in Rechnung gestellt wurde.
    • Erfolge im Bereich der kommerziellen Beratung: Ein neuer Auftrag zur technischen Beratung für ein wirkungsvolles, naturbasiertes Kohlenstoffprojekt wurde gesichert, wobei die Gebühr für die erste Phase erfolgreich eingezogen wurde.

     

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    Karbon-X (OTCQB KARX) beschleunigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Umstellung auf margenstarke Geschäftsbereiche: Die Bruttomarge steigt auf 32 %, der operative Cash-Burn sinkt um 55 % und die abgegrenzten Umsatzerlöse erreichen 4,3 Mio. $ Karbon-X_21-10-2026_DEPRcomKarbon-X (OTCQB: KARX) beschleunigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Umstellung auf margenstarke Geschäftsbereiche: Die Bruttomarge steigt auf 32 %, der operative Cash-Burn sinkt um 55 % und die abgegrenzten …
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