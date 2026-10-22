Siemens Energy gibt nach: Schwaches Börsenumfeld belastet die Stimmung

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Siemens Energy, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,49 % Verlust nach sich zog.

Ein erneuter Dämpfer beim Dax prägt das Börsenumfeld am Donnerstag: Zahlen großer US-Tech-Konzerne lassen die Stimmung nach der Vortagserholung wieder umschwenken. Für den Kursrückgang bei Siemens Energy gibt es keinen erkennbaren unternehmensspezifischen Auslöser.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +8,09 % gewonnen.

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Informationen zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 103,22 Mrd. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen der Siemens-Energy-Aktie und den Rückgang unter 130 Euro. Diskutiert werden weitere Kursrisiken und charttechnische Unterstützungen. Als Belastungen werden schwache Marktvorgaben, steigende Ölpreise und die Nahost-Eskalation genannt. Zudem geht es um Zweifel an der Rentabilität von KI-Investitionen. Dem steht das Argument gegenüber, dass Siemens Energy auch vom Energiebedarf außerhalb der Rechenzentren profitiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Der Dax erhält am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer. Zahlen großer US-Tech-Konzerne sorgten dafür, dass die Stimmung wieder umschwenkte, nachdem die Vortagserholung dem Leitindex noch den höchsten Stand seit vier Wochen …

Der Dax erhält am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer. Zahlen großer US-Tech-Konzerne sorgten dafür, dass die Stimmung wieder umschwenkt, nachdem die Vortagserholung dem Leitindex noch den höchsten Stand seit vier Wochen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 129,95 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,69 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,66 % 1 Monat -9,79 % 3 Monate -18,49 % 1 Jahr +29,88 %

Lohnt sich ein Investment in die Siemens Energy Aktie?

Stand: 22.10.2026, 13:53 Uhr

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.