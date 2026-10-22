DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen sei das Hypothekenvolumen von Hypoports Europace im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend stabil geblieben und habe sich damit besser als der schrumpfende Hypothekenmarkt entwickelt, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 82,55EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 153

Kursziel alt: 153

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

