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    Inflation außer Kontrolle?

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    Darum gerät Australiens Wirtschaft immer stärker unter Druck

    Australiens Wirtschaft schwächelt: Hohe Inflation, steigende Arbeitslosigkeit und weitere drohende Zinserhöhungen setzen Konjunktur und Anleger unter Druck.

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    Inflation außer Kontrolle? - Darum gerät Australiens Wirtschaft immer stärker unter Druck
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Australiens Wirtschaft gerät zunehmend unter Druck. Trotz vier Zinserhöhungen in diesem Jahr bleibt die Inflation hartnäckig hoch, während sich der Arbeitsmarkt deutlich abschwächt. Finanzminister Jim Chalmers warnt deshalb vor geringerem Wirtschaftswachstum und weiter steigender Arbeitslosigkeit. Für Anleger rückt damit die nächste Zinsentscheidung der australischen Notenbank in den Mittelpunkt.

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    In einer für Freitag geplanten Rede auf dem Citi A50 Economic Forum in Sydney will Chalmers nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters auf die wachsenden Risiken für die australische Konjunktur hinweisen. Das Finanzministerium überarbeitet bereits seine Wirtschaftsprognosen für die im Dezember anstehende Haushaltsaktualisierung. Höhere Verbraucherpreise und die restriktive Geldpolitik belasten zunehmend die privaten Haushalte und bremsen die wirtschaftliche Aktivität.

    Besonders deutlich zeigt sich die Abschwächung am Arbeitsmarkt. Im September stieg die Arbeitslosenquote auf 4,7 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit fünf Jahren. Die Entwicklung tritt deutlich früher ein, als die australische Notenbank Reserve Bank of Australia (RBA) ursprünglich erwartet hatte. Gleichzeitig bleibt die Inflation ein erhebliches Problem. Obwohl die Zentralbank den Leitzins seit Jahresbeginn bereits viermal auf 4,6 Prozent angehoben hat, verharrt die Kerninflation seit Monaten bei 3,6 Prozent und liegt damit weiterhin über dem Zielkorridor von 2 bis 3 Prozent.

    Zusätzlichen Inflationsdruck verursachen die gestiegenen Ölpreise infolge des Nahostkonflikts. Höhere Energie- und Transportkosten könnten die Verbraucherpreise weiter antreiben und die Notenbank zu zusätzlichen Maßnahmen zwingen. An den Finanzmärkten wird deshalb bereits auf eine weitere Zinserhöhung spekuliert. Händler preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 64 Prozent ein, dass die RBA den Leitzins im November um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,85 Prozent anheben könnte. Es wäre die fünfte Zinserhöhung innerhalb eines Jahres.

    Einen Lichtblick liefern dagegen die Unternehmensinvestitionen. Nach Angaben von Chalmers könnten diese im laufenden Jahr um mehr als 5 Prozent steigen und damit mehr als doppelt so stark wachsen wie noch im Mai erwartet. Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen zeigt sich bislang widerstandsfähiger als die private Nachfrage. Fraglich bleibt jedoch, ob dieser positive Impuls ausreicht, um die konjunkturelle Abschwächung aufzufangen.

    Für Anleger entsteht damit ein schwieriges Umfeld. Weitere Zinserhöhungen könnten insbesondere den Immobiliensektor, den Einzelhandel und hoch verschuldete Unternehmen belasten. Gleichzeitig droht eine schwächere Konsumnachfrage die Unternehmensgewinne unter Druck zu setzen. Auch der australische Dollar steht im Spannungsfeld zwischen steigenden Zinsen und zunehmenden Konjunktursorgen.

    Entscheidend werden nun die kommenden Inflationsdaten und die nächste Zinsentscheidung der RBA am 3. November. Sollte der Preisdruck hoch bleiben, könnte die Notenbank trotz steigender Arbeitslosigkeit zu einer weiteren Zinserhöhung gezwungen sein. Australien droht damit eine unangenehme Kombination aus schwachem Wirtschaftswachstum, steigender Arbeitslosigkeit und anhaltend hoher Inflation – ein Szenario, das auch an den Finanzmärkten für zusätzliche Unsicherheit sorgen dürfte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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