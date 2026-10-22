Börsen Update Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,33 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:24) bei 30.262,26 PKT und fällt um -1,07 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +2,14 %, TKMS +1,25 %, HENSOLDT +0,77 % Flop-Werte: AIXTRON -6,30 %, SILTRONIC AG -4,55 %, SUESS MicroTec -4,32 %

Der DAX steht bei 25.440,94 PKT und verliert bisher -0,67 %. Top-Werte: Merck +1,89 %, Zalando +1,62 %, Deutsche Boerse +1,43 % Flop-Werte: Infineon Technologies -3,18 %, Siemens Energy -2,96 %, Hochtief -2,33 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 4.064,72 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +2,14 %, Draegerwerk +2,13 %, OHB +1,58 %

Flop-Werte: AIXTRON -6,30 %, SILTRONIC AG -4,55 %, SUESS MicroTec -4,32 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.118,97 PKT und fällt um -1,23 %.

Top-Werte: DANONE +1,74 %, Deutsche Boerse +1,43 %, Anheuser-Busch InBev +1,35 %

Flop-Werte: Hermes International -7,46 %, Nokia -5,45 %, BNP Paribas (A) -3,95 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:13) bei 6.412,68 PKT und fällt um -2,33 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +0,48 %, Verbund Akt.(A) +0,30 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,23 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -11,45 %, Erste Group Bank -3,98 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.522,64 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: Galderma Group +7,62 %, Nestle +2,71 %, Lonza Group +2,05 %

Flop-Werte: ABB -1,78 %, UBS Group -1,51 %

Der SE 30 steht bei 3.180,10 PKT und verliert bisher -1,95 %.

Top-Werte: Telia Company +5,25 %, Tele2 (B) +1,44 %, Assa Abloy Registered (B) +1,42 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -5,48 %, Sandvik -3,90 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.590,00 PKT und fällt um -1,64 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,97 %, Coca-Cola HBC +0,83 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,21 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -3,57 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,41 %, Allwyn -1,83 %