Börsen Update
Börsen Update Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,33 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 25.440,94 PKT und verliert bisher -0,67 %.
Top-Werte: Merck +1,89 %, Zalando +1,62 %, Deutsche Boerse +1,43 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,18 %, Siemens Energy -2,96 %, Hochtief -2,33 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:24) bei 30.262,26 PKT und fällt um -1,07 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +2,14 %, TKMS +1,25 %, HENSOLDT +0,77 %
Flop-Werte: AIXTRON -6,30 %, SILTRONIC AG -4,55 %, SUESS MicroTec -4,32 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 4.064,72 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +2,14 %, Draegerwerk +2,13 %, OHB +1,58 %
Flop-Werte: AIXTRON -6,30 %, SILTRONIC AG -4,55 %, SUESS MicroTec -4,32 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.118,97 PKT und fällt um -1,23 %.
Top-Werte: DANONE +1,74 %, Deutsche Boerse +1,43 %, Anheuser-Busch InBev +1,35 %
Flop-Werte: Hermes International -7,46 %, Nokia -5,45 %, BNP Paribas (A) -3,95 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:13) bei 6.412,68 PKT und fällt um -2,33 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post +0,48 %, Verbund Akt.(A) +0,30 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,23 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -11,45 %, Erste Group Bank -3,98 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.522,64 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Galderma Group +7,62 %, Nestle +2,71 %, Lonza Group +2,05 %
Flop-Werte: ABB -1,78 %, UBS Group -1,51 %
Der SE 30 steht bei 3.180,10 PKT und verliert bisher -1,95 %.
Top-Werte: Telia Company +5,25 %, Tele2 (B) +1,44 %, Assa Abloy Registered (B) +1,42 %
Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -5,48 %, Sandvik -3,90 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.590,00 PKT und fällt um -1,64 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,97 %, Coca-Cola HBC +0,83 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,21 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -3,57 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,41 %, Allwyn -1,83 %
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