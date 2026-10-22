SILTRONIC AG verliert deutlich: Dritter Verlusttag in Folge

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SILTRONIC AG Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -28,92 % hinzunehmen.

Der dritte Verlusttag in Folge setzt die Aktie von SILTRONIC AG weiter unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es nicht; die heutige Stimmrechtsmitteilung lässt keinen eindeutigen Zusammenhang erkennen. Das Bild bei den Wettbewerbern ist uneinheitlich: Wacker Chemie verliert ebenfalls deutlich, während Sharp zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die SILTRONIC AG Aktie damit -11,90 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,39 % gewonnen.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -4,51 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,90 % 1 Monat -25,38 % 3 Monate -28,92 % 1 Jahr +6,77 %

Stand: 22.10.2026, 14:00 Uhr

Die Aktie von SILTRONIC AG erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,84 %, über 10 Jahre bei 9,80 %.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

EQS Voting Rights Announcement: Siltronic AG Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 22.10.2026 / 10:04 CET/CEST Dissemination of a …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 22.10.2026 / 10:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.