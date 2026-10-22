UBS stuft Nestle auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der überraschend starke organische Umsatzanstieg sei vor allem dem guten Mengenwachstum geschuldet, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dem stehe aber die Dekonsolidierung des Russlandgescgäfts ab Ende September gegenüber, sodass sich an den Konsensschätzungen zunächst wenig ändern sollte./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 91,80EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
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