DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Nächster Kurstreiber könnte die für Anfang Dezember erwartete Aktualisierung der Geschäftsstrategie sein./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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