DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Nächster Kurstreiber könnte die für Anfang Dezember erwartete Aktualisierung der Geschäftsstrategie sein./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,00 € , was eine Steigerung von +98,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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