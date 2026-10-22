JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Richard Vosser geht in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu Stedim und dem Mutterkonzern Sartorius nicht davon aus, dass sich die Konsensschätzungen nach den Resultaten groß verändern werden. Stedim habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Ermutigend sei aber das operative Wachstum von Sartorius in der Biprocess-Solutions-Sparte, die von Stedim geprägt ist./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 213,8EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

