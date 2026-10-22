mutares Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 22.10.2026

Die mutares Aktie konnte bisher um +6,48 % auf 27,93€ zulegen. Das sind +1,70 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der mutares Aktie. Nach einem Plus von +5,62 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,93€, mit einem Plus von +6,48 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von mutares über einen Zuwachs von +0,73 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,58 % verloren.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,43 %. mutares entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,42 % 1 Monat +7,83 % 3 Monate +0,73 % 1 Jahr +0,80 %

Informationen zur mutares Aktie

Stand: 22.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 26 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 709,62 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %.

Die Aktie von mutares erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,42 %, über 10 Jahre bei 7,48 %.

mutares Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.