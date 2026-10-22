Lockheed Martin legt kräftig zu: Rekordaufträge treiben Prognose

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lockheed Martin Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +14,92 %.

Ein Rekordauftragsbestand treibt bei Lockheed Martin die Prognose nach oben. Der US-Rüstungskonzern steigert Umsatz und Gewinn deutlich und gibt seiner Aktie damit Rückenwind. Auf Wochensicht summiert sich das Kursplus auf 9,65 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lockheed Martin Aktie damit um +9,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lockheed Martin auf +23,95 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lockheed Martin

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,13 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,42 %. L3Harris Technologies legt um +1,81 % zu RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +1,96 %.

Lockheed Martin Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,65 % 1 Monat +9,39 % 3 Monate +14,92 % 1 Jahr +21,17 %

Stand: 22.10.2026, 14:00 Uhr

Die Aktie von Lockheed Martin erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,73 %, über 10 Jahre bei 8,60 %.

Lockheed Martin hat den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Ein Rekordauftragsbestand treibt die Prognose nach oben, doch ein Risiko bleibt.

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Informationen zur Lockheed Martin Aktie

Lockheed Martin ist ein führender US-Rüstungskonzern (Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, IT). Kernprodukte: F-35-Kampfjet, Raketen, Luftabwehr (Patriot-Beteiligung), Satelliten, Cyber- und Rüstungselektronik. Starke Stellung als Hauptlieferant des US-Verteidigungsministeriums. Wichtige Konkurrenten: Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems. USP: technologische Führerschaft, Systemintegration, langjährige Regierungsbeziehungen.

Es gibt 231 Mio. Lockheed Martin Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,58 Mrd. € wert.

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Ob die Lockheed Martin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lockheed Martin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.