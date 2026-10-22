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    Snap-On bricht ein: Zeitweise mehr als neun Prozent im Minus

    Snap-On bricht am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 7,61 % ein.

    Besonders beachtet! - Snap-On bricht ein: Zeitweise mehr als neun Prozent im Minus
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Zeitweise verliert Snap-On sogar 9,44 % und grenzt das Minus anschließend etwas ein. Der Werkzeughersteller veröffentlicht heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026. Die Wettbewerber 3M und Stanley Black & Decker geben ebenfalls nach, allerdings deutlich weniger stark.

    Aktueller Stand der Snap-On Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 22.10.2026

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Snap-On abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,25 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Snap-On Aktie damit um +0,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,56 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Snap-On +11,49 % gewonnen.

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    Snap-On Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,80 %
    1 Monat +2,56 %
    3 Monate -8,25 %
    1 Jahr +10,81 %
    Stand: 22.10.2026, 14:02 Uhr

    Snap-on Announces Third Quarter 2026 Results


    Snap-on Incorporated (NYSE: SNA), a leading global innovator, manufacturer and marketer of tools, equipment, diagnostics, repair information and systems solutions for professional users performing critical tasks, today announced operating results …

    Informationen zur Snap-On Aktie

    Snap-on ist ein US-Hersteller von Premium-Werkzeugen, Diagnosesystemen und Werkstattlösungen für Kfz, Industrie und Luftfahrt. Starke Marke, Fokus auf Profi-Kunden, Direktvertrieb über Franchise. Marktführer im High-End-Segment; Wettbewerber u.a. Stanley Black & Decker, Bosch, Makita, Snap-on Industrial vs. Hilti. USP: hohe Qualität, Lifetime-Garantie, breite Systemlösungen und starke Kundenbindung durch mobilen Vertrieb.

    Es gibt 52 Mio. Snap-On Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,38 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Snap-On erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,13 %.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von 3M, Stanley Black & Decker und Co.

    3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Stanley Black & Decker notiert im Minus, mit -0,54 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Snap-On Aktie?


    Ob die Snap-On Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snap-On Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Snap-On

    -8,34 %
    -7,05 %
    -5,42 %
    -15,39 %
    +2,19 %
    +27,21 %
    +64,36 %
    +86,59 %
    +1.104,00 %
    ISIN:US8330341012WKN:853887
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    Markt Bote
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