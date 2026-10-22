Lam Research bricht ein: Dritter Verlusttag in Folge

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lam Research Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,53 % hinnehmen.

Bereits den dritten Handelstag in Folge gibt Lam Research nach, zwischenzeitlich bricht die Aktie um 8,93 % ein. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Trotz der jüngsten Verluste liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 44,63 % im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lam Research einen Anstieg von +44,63 %.

Informationen zur Lam Research Aktie

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 270,35 Mrd. € wert.

Lam Research Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,19 % 1 Monat -18,77 % 3 Monate -22,53 % 1 Jahr +70,59 %

Stand: 22.10.2026, 14:03 Uhr

Die Aktie von Lam Research erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,03 %, über 10 Jahre bei 38,71 %.

Lam Research Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lam Research Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lam Research Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.