Arm Holdings verliert weiter: Monatsminus wächst auf 31,35 %

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Arm Holdings damit auf -22,56 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Auf Monatssicht verliert Arm Holdings 31,35 % an Wert. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht. Trotz der jüngsten Verluste liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 105,30 % im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -7,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Anstieg von +105,30 %.

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 206,76 Mrd. € wert.

Die Aktie von Arm Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 62,13 %.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,15 % 1 Monat -31,35 % 3 Monate -22,56 % 1 Jahr +33,89 %

Arm Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 22.10.2026, 14:03 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Arm Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Arm Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.