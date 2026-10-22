Procter & Gamble steigt nach Quartalszahlen auf neues 52-Wochen-Hoch

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Procter & Gamble Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,47 %.

Mit steigenden Umsätzen und Gewinnen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreicht Procter & Gamble ein neues 52-Wochen-Hoch. Der Umsatz wächst gegenüber dem Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 23,3 Milliarden US-Dollar. Höhere Rohstoff- und Transportkosten belasten den Ausblick, doch der Konzern hält an seinen Jahreszielen fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Procter & Gamble Aktie damit um +1,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,27 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +15,93 % gewonnen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Procter & Gamble

Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,61 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,55 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +1,10 %.

Die Aktie von Procter & Gamble erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,21 %, über 10 Jahre bei 6,13 %.

Informationen zur Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble ist ein globaler Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Haushalts-, Körperpflege- und Hygieneprodukte (u.a. Ariel, Pampers, Gillette, Oral-B). P&G ist in vielen Kategorien Marktführer mit starker Markenmacht und breiter Distribution. Wichtige Konkurrenten sind Unilever, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Henkel. USP: starke Markenportfolios, hohe Marketing- und Innovationskraft, globale Skaleneffekte.

Es gibt 2 Mrd. Procter & Gamble Aktien. Damit ist das Unternehmen 334,84 Mrd. € wert.

Procter & Gamble Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,87 % 1 Monat +12,27 % 3 Monate +9,47 % 1 Jahr +8,81 %

Stand: 22.10.2026, 14:03 Uhr

Procter & Gamble hat den Umsatz und Gewinn gesteigert. Doch höhere Rohstoff- und Transportkosten belasten den Ausblick. An seinen Jahreszielen hält der Konzern fest.

The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) reported first quarter fiscal year 2027 net sales of $23.3 billion, an increase of four percent versus the prior year. Organic sales, which excludes the impacts of foreign exchange and acquisitions and …

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Procter & Gamble Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Procter & Gamble Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Procter & Gamble Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.