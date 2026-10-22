🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Procter & Gamble steigt nach Quartalszahlen auf neues 52-Wochen-Hoch

    Die Aktie von Procter & Gamble gewinnt 3,62 % und legt damit stärker zu als Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson und Kimberly-Clark.

    Besonders beachtet! - Procter & Gamble steigt nach Quartalszahlen auf neues 52-Wochen-Hoch
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Mit steigenden Umsätzen und Gewinnen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreicht Procter & Gamble ein neues 52-Wochen-Hoch. Der Umsatz wächst gegenüber dem Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 23,3 Milliarden US-Dollar. Höhere Rohstoff- und Transportkosten belasten den Ausblick, doch der Konzern hält an seinen Jahreszielen fest.

    Aktueller Stand der Procter & Gamble Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 22.10.2026

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Procter & Gamble Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,47 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Procter & Gamble!
    Long
    147,04€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    168,52€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Procter & Gamble Aktie damit um +1,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,27 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +15,93 % gewonnen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    So schlagen sich die Wettbewerber von Procter & Gamble

    Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,61 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,55 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +1,10 %.

    Die Aktie von Procter & Gamble erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,21 %, über 10 Jahre bei 6,13 %.

    Informationen zur Procter & Gamble Aktie

    Procter & Gamble ist ein globaler Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Haushalts-, Körperpflege- und Hygieneprodukte (u.a. Ariel, Pampers, Gillette, Oral-B). P&G ist in vielen Kategorien Marktführer mit starker Markenmacht und breiter Distribution. Wichtige Konkurrenten sind Unilever, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Henkel. USP: starke Markenportfolios, hohe Marketing- und Innovationskraft, globale Skaleneffekte.

    Es gibt 2 Mrd. Procter & Gamble Aktien. Damit ist das Unternehmen 334,84 Mrd. € wert.

    Procter & Gamble Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,87 %
    1 Monat +12,27 %
    3 Monate +9,47 %
    1 Jahr +8,81 %
    Stand: 22.10.2026, 14:03 Uhr

    Dividendenkönig P&G: Gute Zahlen, doch diese Kosten bereiten Sorgen


    Procter & Gamble hat den Umsatz und Gewinn gesteigert. Doch höhere Rohstoff- und Transportkosten belasten den Ausblick. An seinen Jahreszielen hält der Konzern fest.

    P&G Announces Fiscal Year 2027 First Quarter Results


    The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) reported first quarter fiscal year 2027 net sales of $23.3 billion, an increase of four percent versus the prior year. Organic sales, which excludes the impacts of foreign exchange and acquisitions and …

    Spannende Q3-Zahlen von: Spotify, Intel, Dow, Procter & Gamble, Verisign, Nestle


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Procter & Gamble Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Procter & Gamble Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Procter & Gamble Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Procter & Gamble

    +2,83 %
    +2,80 %
    +13,29 %
    +10,47 %
    +9,80 %
    +2,86 %
    +19,92 %
    +84,75 %
    +2.277,30 %
    ISIN:US7427181091WKN:852062
    Procter & Gamble direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Procter & Gamble steigt nach Quartalszahlen auf neues 52-Wochen-Hoch Die Aktie von Procter & Gamble gewinnt 3,62 % und legt damit stärker zu als Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson und Kimberly-Clark.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     