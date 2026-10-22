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    Nokia gibt deutlich nach – Sparprogramm wird teurer

    Nokia fällt um 4,97 % bei regem Handel: Der Umsatz erreicht bereits das 1,7-Fache des gesamten Vortags.

    Besonders beachtet! - Nokia gibt deutlich nach – Sparprogramm wird teurer
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia rechnet für sein Sparprogramm im laufenden Jahr mit Kosten von 1,1 Milliarden Euro statt bislang 800 Millionen Euro. Die höhere Belastung steht einem überraschend guten Sommergeschäft gegenüber, das von Rechenzentren angetrieben wird. Auch die Wettbewerber Cisco und Ericsson geben nach, allerdings deutlich weniger als Nokia.

    Aktueller Stand der Nokia Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 22.10.2026

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nokia, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,29 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um -4,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,00 %. Im Jahr 2026 gab es für Nokia bisher ein Plus von +40,89 %.

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    Informationen zur Nokia Aktie

    Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,92 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,33 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft NOKIA auf 'Neutral'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,53 Euro belassen. Die Eckdaten des Telekomindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in …

    Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer


    Der Netzwerkausrüster Nokia stellt sich nach einem überraschend guten Sommergeschäft auf noch höhere Kosten für sein Sparprogramm ein. Statt mit 800 Millionen Euro dürfte das Programm im laufenden Jahr mit 1,1 Milliarden Euro zu Buche schlagen, …

    Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,20 %
    1 Monat -18,00 %
    3 Monate -17,29 %
    1 Jahr +63,39 %
    Stand: 22.10.2026, 14:04 Uhr

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nokia

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -1,96 %.

    Die Aktie von Nokia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 39,40 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,99 %, über 10 Jahre bei 6,16 %.

    Nokia Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nokia

    -6,00 %
    -4,27 %
    -18,06 %
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    +63,27 %
    +160,15 %
    +53,59 %
    +74,06 %
    -39,05 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737
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