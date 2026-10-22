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    Besonders beachtet!

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    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bricht zweistellig ein

    Die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bricht um 11,23 % ein und weitet damit ihre Wochenverluste aus.

    Besonders beachtet! - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bricht zweistellig ein
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

    Trotz des deutlichen Kursrückgangs liegt AT & S Austria Technologie & Systemtechnik seit Jahresbeginn noch 388,40 % im Plus. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Einbruch gibt es zunächst nicht. Das europäische Börsenumfeld ist schwach, der AT 20 gibt im Handelsverlauf um 2,33 % nach.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie am 22.10.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Verluste von -12,96 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eine positive Entwicklung von +388,40 % erlebt.

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    Die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 93,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,20 %, über 10 Jahre bei 32,66 %.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,15 %
    1 Monat -15,97 %
    3 Monate -12,96 %
    1 Jahr +443,80 %
    Stand: 22.10.2026, 14:04 Uhr

    Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

    Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,99 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,33 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    -10,88 %
    -16,58 %
    -16,40 %
    -13,41 %
    +441,01 %
    +551,26 %
    +368,28 %
    +1.418,12 %
    +1.011,35 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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