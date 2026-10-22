AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bricht zweistellig ein

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Verluste von -12,96 % hinnehmen.

Trotz des deutlichen Kursrückgangs liegt AT & S Austria Technologie & Systemtechnik seit Jahresbeginn noch 388,40 % im Plus. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Einbruch gibt es zunächst nicht. Das europäische Börsenumfeld ist schwach, der AT 20 gibt im Handelsverlauf um 2,33 % nach.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eine positive Entwicklung von +388,40 % erlebt.

Die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 93,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,20 %, über 10 Jahre bei 32,66 %.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,15 % 1 Monat -15,97 % 3 Monate -12,96 % 1 Jahr +443,80 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 22.10.2026, 14:04 Uhr

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,99 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.