Baden-Württemberg offen für Prüfung von 'Extremismusklausel'

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württemberg zeigt sich zwar offen für eine Prüfung einer sogenannten Extremismusklausel beim Länderfinanzausgleich, will das aber nicht von der Parteifarbe eines Ministerpräsidenten abhängig machen. "Für mich ist in dieser Frage nicht entscheidend, in welcher Himmelsrichtung ein Land liegt oder welche Parteifarbe dort regiert. Unser Kompass ist das Grundgesetz", sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Ländern mit AfD- oder Linke-Regierung vom Finanzausgleich abschneiden. Der CSU-Politiker hatte in der "Augsburger Allgemeinen" eine sogenannte Extremismusklausel ins Spiel gebracht. "Diese würde besagen, dass Länder, die extremistisch regiert werden, nicht von den Geberländern unterstützt werden", sagte Söder. "Betroffen wären Sachsen-Anhalt und Berlin, wenn die Regierungsbildungen dort wie erwartet ablaufen."