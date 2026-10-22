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    Honeywell Technologies hebt nach erstem Quartal in Eigenständigkeit Ziele an

    Für Sie zusammengefasst
    • Breite Nachfrage sorgt für gute Quartalsergebnisse
    • Honeywell hebt Umsatzziel für 2026 leicht an
    • Gewinnziel je Aktie steigt auf bis zu 8,45 Dollar
    Honeywell Technologies hebt nach erstem Quartal in Eigenständigkeit Ziele an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CHARLOTTE (dpa-AFX) - Honeywell Technologies hat im dritten Quartal von einer breit angelegten Nachfrage in seinen wichtigsten Absatzmärkten profitiert und hebt seine Ziele für das Jahr an. Konzernchef Vimal Kapur sprach laut Mitteilung vom Donnerstag von starken Ergebnissen in allen Geschäftsbereichen in den ersten drei Monaten als eigenständiges Unternehmen. Der Manager peilt 2026 nun einen Umsatz in der Spanne von 20 bis 20,1 Milliarden Dollar an. Zuvor hatte die Prognose noch bei 19,8 bis 20 Milliarden Dollar gelegen. Vorbörslich notierte die Aktie kaum verändert.

    Honeywell Technologies ist aus dem Mischkonzern Honeywell hervorgegangen, der Ende Juni seine Luftfahrtsparte abgespalten hatte. Beide Unternehmen arbeiten seit dem dritten Quartal eigenständig. In den drei Monaten bis Ende September setzte Honeywell Technologies fast 5 Milliarden Dollar um, rund ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Organisch betrug das Plus 7 Prozent. Positiv hätten sich dabei auch höhere Preise ausgewirkt, hieß es.

    Konzernweit kletterte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im Berichtszeitraum um gut ein Drittel auf 2,27 Dollar. Dies war laut Chef Kapur mehr als vom Management erwartet, weshalb er auch hier das Jahresziel erhöhte. Angepeilt ist jetzt für diese Kennziffer eine Bandbreite von 8,40 bis 8,45 Dollar (zuvor 8,05 bis 8,35 USD). Die starke Entwicklung gebe ihm "große Zuversicht in unsere langfristige Strategie und die Fähigkeit, unsere Ziele für 2029 zu erfüllen", ergänzte der Konzernchef./tav/men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Honeywell Aerospace Aktie

    Die Honeywell Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 203,2 auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Honeywell Aerospace Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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