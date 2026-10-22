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    Elevate Service Group stellt sein ganzheitliches Leistungsangebot mit dem präventiven Wartungsprogramm für Circle K zur Schau

    Elevate Service Group stellt sein ganzheitliches Leistungsangebot mit dem präventiven Wartungsprogramm für Circle K zur Schau
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    Das Programm umfasst rund 200 Geräte und verdeutlicht die Cross-Selling-Kompetenzen, die Internalisierung der Serviceleistungen und die Technikerauslastung des Unternehmens

     

    22. Oktober 2026 | Quelle: Elevate Service Group Inc.

     

    Toronto, Ontario – (22. Oktober 2026) / IRW-Press / Elevate Service Group Inc. (TSXV: SERV) (OTCQB: ESVCF) (FWB: Y19) („Elevate“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft TFI Food Equipment Solutions („TFI“) ein präventives Wartungsprogramm an rund 200 Taylor- und 349 Froster-Maschinen an Standorten von Circle K in ganz Ontario absolviert hat.

     

    Das Programm verdeutlicht Elevates Strategie, Kundenbeziehungen und spezialisiertes Fachwissen in allen Geschäftsbereichen zu nutzen, um ganzheitliche Kundenlösungen anzubieten, zusätzliche Serviceaufträge zu generieren, die Technikerauslastung zu optimieren bzw. Arbeiten intern durchzuführen, die andernfalls an Subunternehmer vergeben oder abgelehnt worden wären.

     

    TFI betreut die Gastronomiegeräte von Circle K bereits seit mehreren Jahren und verfügt über profunde Spezialkenntnisse zur Taylor-Geräteplattform. Das neue Programm hat diese Partnerschaft durch planmäßige präventive Wartungsdienste in ganz Ontario erweitert und dabei qualifizierte Techniker von TFI und dem breiteren Servicenetzwerk von Elevate eingesetzt.

     

    Cross-Selling, Internalisierung der Serviceleistungen und operative Hebelwirkung

     

    Der Auftrag für das Circle-K-Programm wurde TFI zu einem Zeitpunkt erteilt, als die bestehenden Servicekapazitäten des Unternehmens nahezu vollständig ausgelastet waren. Durch den Einsatz qualifizierter Techniker aus dem gesamten Elevate-Netzwerk konnte das Unternehmen die zusätzlichen Arbeiten intern durchführen und gleichzeitig das Serviceniveau für die Bestandskunden aufrechterhalten.

     

    Das Programm veranschaulicht, wie die ganzheitliche Betriebsplattform von Elevate zusätzliche Umsatzpotenziale aus bestehenden Kundenbeziehungen generieren, die Auslastung des Technikernetzwerks verbessern und die Wirtschaftlichkeit der Serviceleistungen im Unternehmen sichern kann.

     

    „Landesweit tätige Kunden schätzen Servicepartner, die in der Lage sind, selbst in sehr großen Einsatzgebieten gleichbleibende Leistungen zu erbringen“, so Michael Cheung, Head of Sales and Business Development von Elevate. „Durch die Bündelung des Geräte-Know-hows von TFI mit dem breiteren Technikernetzwerk von Elevate können wir diese Skalierbarkeit erreichen, die Servicequalität aufrechterhalten und unsere Support-Kompetenzen bei Bestandskunden weiter ausbauen.“

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