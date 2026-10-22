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    Vortex Energy erhält Regierungsgenehmigung für die bodengestützte Gravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River

    Vortex Energy erhält Regierungsgenehmigung für die bodengestützte Gravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Das rund 22-tägige Feldprogramm wird von Lonquist geleitet; die Ergebnisse werden in die 3D-Gravitationsinversion und die 2D-Modellierungen entlang wichtiger seismischer Profile einfließen

     

    Vancouver, British Columbia, 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zulassungen, Genehmigungen und Zugangsrechte erhalten hat, die für die Aufnahme seiner geplanten bodengestützten Gravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador erforderlich sind. Das aktuelle Design der Messung sieht rund 500 geplante Messstationen vor, wobei die Erhebung der Daten vor Ort voraussichtlich durch die Firma McKeown Exploration Services unter Leitung von Lonquist Field Service (Canada), ULC („Lonquist“) erfolgen wird. Die Messung wird auf Lücken in der bestehenden Gravitationsdatenerfassung sowie Explorationsgebiete von Interesse auf dem gesamten Projektgelände abzielen, zu denen auch Bereiche westlich des Zielgebiets Cloverleaf und innerhalb des östlichen Blocks zählen. Die geplanten Stationen umfassen Traversen entlang ausgewählter historischer seismischer Linien, wodurch die neuen Gravitationsmessungen zusammen mit den bestehenden seismischen Interpretationen ausgewertet werden können. Die Datenerfassung vor Ort wird voraussichtlich etwa 22 Werktage in Anspruch nehmen; die endgültigen Standorte der Stationen und der Zeitrahmen der Messung hängen von den Zugangs-, Witterungs- und Bodenbedingungen sowie dem Abschluss der Vorkehrungen durch die Auftragnehmer ab.

     

    Die Mineral Lands Division des Department of Energy and Mines von Neufundland und Labrador genehmigte das geplante geophysikalische Messprogramm mit dem Annahmeschreiben E260510 vom 16. Oktober 2026. Die Messung erfolgt in Übereinstimmung mit den im Schreiben dargelegten Bedingungen, die sich unter anderem auf Umweltschutz- und archäologische Anforderungen beziehen.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, die neuen Messungen mit den Daten aus einer historischen Gravitations-Gradiometrie-Flugmessung auf dem Projekt zu vergleichen, um die Übereinstimmungen zwischen den Datensätzen zu bewerten. Damit soll die Verlässlichkeit der Untergrundinterpretation erhöht werden. Das Unternehmen sieht vor, im Anschluss ein Modellierungsprogramm durchzuführen, das eine dreidimensionale Gravitationsinversion sowie gezielte zweidimensionale Modellierungen entlang wichtiger seismischer Profile in der Nähe möglicher Bohrstandorte umfassen würde. Diese Arbeiten zielen darauf ab, die Interpretation der aussichtsreichen Salzstrukturen zu verfeinern und Entscheidungen hinsichtlich künftiger Explorationsbohrungen zu untermauern.

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