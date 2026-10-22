BIT Asset Management erhält FINMA-Zulassung für den ersten Schweizer und einzigen europäischen Spot-Bitcoin-ETF

ZÜRICH, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die BIT Asset Management AG („BIT AM"), die hundertprozentige Schweizer Vermögensverwaltungs-Tochtergesellschaft von BIT (www.bit.com), gab bekannt, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) den Bitcoin Fund ETF (Ticker: BBIT). Wie in der Mitteilung der FINMA bestätigt, handelt es sich um den ersten börsengehandelten Fonds in der Schweiz, der direkt in Bitcoin investiert. Derzeit ist er Europas einziger Spot-Bitcoin-ETF.

Der erste börsengehandelte Fonds nach schweizerischem Recht, der direkt in Bitcoin investiert und für Privatanleger in der Schweiz zugelassen ist

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Fonds wird voraussichtlich im November an der SIX Swiss Exchange den Handel aufnehmen.

Bitcoin Fund ETF (BBIT)

Ein Spot-Bitcoin-ETF ist darauf ausgelegt, den Kurs von Bitcoin nachzubilden, und kann über ein gewöhnliches Brokerkonto gehandelt werden. Er hält Bitcoin direkt und nicht in Form von Futures oder Derivaten. Diese Struktur hat Bitcoin in den USA in Mainstream-Portfolios etabliert, wo im Januar 2024 der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock sowie zehn weitere Spot-Bitcoin-ETFs auf den Markt kamen.

Die meisten heute in Europa notierten Bitcoin-Produkte sind börsengehandelte Produkte (ETPs), bei denen es sich um Schuldtitel handelt, die ein Emittentenrisiko bergen. Der Bitcoin Fund ETF ist hingegen ein schweizerischer Organismus für gemeinsame Anlagen. Sein Vermögen wird getrennt von dem der Fondsverwaltungsgesellschaft gehalten und ist für die Anleger abgeschirmt. Der Fonds steht Privatanlegern in der Schweiz offen, nicht nur qualifizierten Anlegern.

„Die Schweiz hat sich als führender Standort für digitale Vermögenswerte etabliert und vereint einen starken Finanzsektor, regulatorische Klarheit und ein innovatives Ökosystem", sagte John Ge, CEO der BIT Group. „Für die BIT Group ist die Schweiz daher eine naheliegende Wahl für unsere weitere internationale Expansion. Die Auflegung des ersten Schweizer Bitcoin-ETF ist ein wichtiger Meilenstein für uns und spiegelt unser langfristiges Engagement für den Schweizer Markt sowie unser Bestreben wider, eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und neuen Technologien zu schlagen."