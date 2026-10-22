🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIShares Bitcoin Trust AktievorwärtsNachrichten zu IShares Bitcoin Trust
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    BIT Asset Management erhält FINMA-Zulassung für den ersten Schweizer und einzigen europäischen Spot-Bitcoin-ETF

    BIT Asset Management erhält FINMA-Zulassung für den ersten Schweizer und einzigen europäischen Spot-Bitcoin-ETF
    Foto: adobe.stock.com

    Der erste börsengehandelte Fonds nach schweizerischem Recht, der direkt in Bitcoin investiert und für Privatanleger in der Schweiz zugelassen ist

    ZÜRICH, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die BIT Asset Management AG („BIT AM"), die hundertprozentige Schweizer Vermögensverwaltungs-Tochtergesellschaft von BIT (www.bit.com), gab bekannt, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) den Bitcoin Fund ETF (Ticker: BBIT). Wie in der Mitteilung der FINMA bestätigt, handelt es sich um den ersten börsengehandelten Fonds in der Schweiz, der direkt in Bitcoin investiert. Derzeit ist er Europas einziger Spot-Bitcoin-ETF.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BlackRock!
    Long
    1.060,22€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 12,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.214,10€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Fonds wird voraussichtlich im November an der SIX Swiss Exchange den Handel aufnehmen.

    Bitcoin Fund ETF (BBIT)

    Ein Spot-Bitcoin-ETF ist darauf ausgelegt, den Kurs von Bitcoin nachzubilden, und kann über ein gewöhnliches Brokerkonto gehandelt werden. Er hält Bitcoin direkt und nicht in Form von Futures oder Derivaten. Diese Struktur hat Bitcoin in den USA in Mainstream-Portfolios etabliert, wo im Januar 2024 der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock sowie zehn weitere Spot-Bitcoin-ETFs auf den Markt kamen.

    Die meisten heute in Europa notierten Bitcoin-Produkte sind börsengehandelte Produkte (ETPs), bei denen es sich um Schuldtitel handelt, die ein Emittentenrisiko bergen. Der Bitcoin Fund ETF ist hingegen ein schweizerischer Organismus für gemeinsame Anlagen. Sein Vermögen wird getrennt von dem der Fondsverwaltungsgesellschaft gehalten und ist für die Anleger abgeschirmt. Der Fonds steht Privatanlegern in der Schweiz offen, nicht nur qualifizierten Anlegern.

    „Die Schweiz hat sich als führender Standort für digitale Vermögenswerte etabliert und vereint einen starken Finanzsektor, regulatorische Klarheit und ein innovatives Ökosystem", sagte John Ge, CEO der BIT Group. „Für die BIT Group ist die Schweiz daher eine naheliegende Wahl für unsere weitere internationale Expansion. Die Auflegung des ersten Schweizer Bitcoin-ETF ist ein wichtiger Meilenstein für uns und spiegelt unser langfristiges Engagement für den Schweizer Markt sowie unser Bestreben wider, eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und neuen Technologien zu schlagen."

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    BIT Asset Management erhält FINMA-Zulassung für den ersten Schweizer und einzigen europäischen Spot-Bitcoin-ETF Der erste börsengehandelte Fonds nach schweizerischem Recht, der direkt in Bitcoin investiert und für Privatanleger in der Schweiz zugelassen istZÜRICH, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Die BIT Asset Management AG („BIT AM"), die hundertprozentige …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     