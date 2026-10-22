DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Kennziffern des Online-Brokers seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei hauptsächlich auf die Provisionserträge zurückzuführen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 23,92EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mengxian Sun
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mengxian Sun
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte