DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Kennziffern des Online-Brokers seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei hauptsächlich auf die Provisionserträge zurückzuführen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 23,92EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

