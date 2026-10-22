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    Expansion läuft

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    XRP setzt auf Banken und KI – doch der Kurs bleibt zurück

    XRP gewinnt im traditionellen Finanzsektor und bei automatisierten KI-Zahlungen an Bedeutung. Doch am Kryptomarkt bleibt der erhoffte Aufschwung bislang aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Expansion läuft - XRP setzt auf Banken und KI – doch der Kurs bleibt zurück
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Das XRP-Ökosystem entwickelt sich zunehmend über den klassischen Kryptowährungshandel hinaus. Banken, Vermögensverwalter und Technologieunternehmen setzen auf Anwendungen des XRP Ledger (XRPL), um internationale Zahlungen abzuwickeln, Vermögenswerte zu tokenisieren und automatisierte Transaktionen zu ermöglichen.

    XRP soll zum Bindeglied zwischen Banken und KI werden

    In einem Beitrag auf der Plattform X hebt der offizielle XRP-Account die zunehmende Bedeutung des Netzwerks hervor. Neben internationalen Überweisungen und institutionellen Finanzgeschäften rückt insbesondere der Einsatz künstlicher Intelligenz in den Mittelpunkt.

    "Rund um XRP passiert mehr denn je zuvor", heißt es in dem Beitrag.

    Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Geschwindigkeit des XRP Ledger. Transaktionen werden innerhalb von drei bis fünf Sekunden abgeschlossen und kosten lediglich Bruchteile eines Cents. Diese Eigenschaften sollen das Netzwerk insbesondere für grenzüberschreitende Zahlungen attraktiv machen.

    Ein neuer Wachstumsbereich sind KI-Agenten, die eigenständig digitale Dienstleistungen bezahlen können. Über das XRPL AI Starter Kit und das Zahlungsprotokoll x402 lassen sich beispielsweise API-Zugriffe, Rechenleistung und andere Onlinedienste mit XRP oder dem Ripple-Stablecoin RLUSD abrechnen.

    Zusätzlich unterstützt das Netzwerk das von Stripe und Tempo entwickelte Machine Payments Protocol. Dadurch könnten künftig immer mehr Transaktionen zwischen digitalen Anwendungen ohne unmittelbare menschliche Beteiligung stattfinden.

    Großbanken und Vermögensverwalter entdecken den XRP Ledger

    Auch institutionelle Finanzunternehmen erweitern ihre Aktivitäten auf dem Netzwerk. Besonders deutlich wird dies beim britischen Bankenkonzern Standard Chartered.

    Seit dem 12. Oktober bietet die Bank institutionellen Kunden Verwahrungsdienstleistungen für den Stablecoin RLUSD auf dem XRP Ledger an.

    Parallel gewinnt die Tokenisierung klassischer Finanzprodukte an Bedeutung. Der britische Vermögensverwalter Aviva Investors hat bereits eine tokenisierte Anteilsklasse seines US-Dollar-Liquiditätsfonds auf dem XRP Ledger eingeführt.

    Für XRP selbst bleibt dabei eine wichtige Funktion bestehen. Als nativer Token des Netzwerks wird die Kryptowährung zur Zahlung von Transaktionsgebühren und für Kontoreserven benötigt. Darüber hinaus kann XRP als Brückenwährung zwischen unterschiedlichen Vermögenswerten dienen.

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    XRP-ETFs erleichtern Anlegern den Zugang

    Neben den institutionellen Anwendungen wächst auch das Angebot regulierter Anlageprodukte. Spot-XRP-ETFs von Grayscale, Bitwise, Franklin Templeton, Canary Capital und 21Shares ermöglichen Investoren einen Zugang zur Kryptowährung, ohne die Token selbst verwahren zu müssen.

    Trotz Expansion: XRP verliert mehr als 25 Prozent

    Die wachsende institutionelle Akzeptanz spiegelt sich bislang allerdings kaum in der Kursentwicklung wider. Seit Jahresbeginn hat XRP mehr als 25 Prozent seines Wertes eingebüßt. Zuletzt notierte die Kryptowährung bei 1,32 US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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