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    Coinbase-Schock

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    Coinbase unter Beschuss: Schon wieder Millionenstrafe für den Krypto-Riesen

    Coinbase muss in Irland erneut Millionen zahlen. Nach einer Strafe von 21,5 Millionen Euro folgen weitere 3,25 Millionen Euro. Die Finanzaufsicht erhöht den Druck.

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    Coinbase-Schock - Coinbase unter Beschuss: Schon wieder Millionenstrafe für den Krypto-Riesen
    Foto: Dall-E

    Die US-Kryptobörse Coinbase gerät in Europa erneut ins Visier der Finanzaufsicht. Die irische Zentralbank hat gegen die Tochtergesellschaft Coinbase Ireland eine Geldstrafe von 3,25 Millionen Euro verhängt. Grund sind Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz von Kundengeldern und zur Auslagerung wichtiger Geschäftsprozesse. Besonders brisant: Erst im vergangenen Jahr musste eine andere irische Coinbase-Tochter eine Strafe von 21,5 Millionen Euro wegen mangelhafter Geldwäschekontrollen hinnehmen. Für den US-Konzern wachsen damit die regulatorischen Herausforderungen auf dem europäischen Markt.

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    Wie die irische Zentralbank am Donnerstag mitteilte, betreffen die aktuellen Verstöße den Zeitraum zwischen 2020 und 2025. Die Behörde wirft Coinbase Ireland vor, Anforderungen an die sichere Verwahrung von Kundengeldern und die Kontrolle ausgelagerter Dienstleistungen nicht ausreichend erfüllt zu haben. Die Geldstrafe ist das Ergebnis einer Einigung, die am Mittwoch zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Unternehmen erzielt wurde.

    Die Zentralbank betonte, dass Zahlungsdienstleister und E-Geld-Institute besonders strengen Anforderungen unterliegen. Sie müssen sicherstellen, dass Kundengelder jederzeit geschützt bleiben und auch bei betrieblichen Störungen verfügbar sind. Karen O'Leary, Leiterin der Durchsetzungsabteilung der irischen Zentralbank, machte deutlich, dass die Behörde bei Schwächen in den Sicherungssystemen keine Nachsicht walten lassen werde.

    Coinbase selbst versucht, die Bedeutung der Verstöße zu relativieren. Ein Unternehmenssprecher erklärte gegenüber Reuters, dass Coinbase die Probleme eigenständig erkannt und der Zentralbank gemeldet habe. Zudem sei kein Kunde finanziell geschädigt worden oder daran gehindert gewesen, auf seine Gelder zuzugreifen. Die beanstandeten Vorgänge seien größtenteils im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen während erheblicher Betriebsstörungen entstanden.

    Besonders unangenehm ist die erneute Strafe angesichts der regulatorischen Vergangenheit des Konzerns in Irland. Bereits im November 2025 hatte die Zentralbank gegen Coinbase Europe Limited eine Geldbuße von exakt 21.464.734 Euro verhängt. Damals ging es um schwerwiegende Mängel bei der Überwachung von Kryptotransaktionen zwischen 2021 und 2025. Aufgrund technischer Fehler im Überwachungssystem waren mehr als 30 Millionen Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 176 Milliarden Euro nicht ordnungsgemäß kontrolliert worden. Das entsprach rund 31 Prozent aller Transaktionen während des betroffenen Zeitraums.

     

    Die nachträgliche Überprüfung dauerte nahezu drei Jahre. Dabei identifizierte Coinbase 2.708 verdächtige Vorgänge, die anschließend an die zuständigen Behörden gemeldet wurden. Die Verdachtsmeldungen betrafen unter anderem mögliche Geldwäsche, Betrug, Drogenhandel und Cyberkriminalität. Die Hinweise bedeuteten allerdings nicht automatisch, dass bei den jeweiligen Transaktionen tatsächlich Straftaten begangen wurden.

    Coinbase führte die damaligen Probleme auf drei Programmierfehler zurück, durch die fünf von insgesamt 21 Überwachungsszenarien nicht sämtliche Transaktionen korrekt erfassten. Nach Unternehmensangaben wurden diese Fehler nach ihrer Entdeckung innerhalb weniger Wochen behoben. Die aktuelle Strafe betrifft dagegen andere regulatorische Verpflichtungen, nämlich den Schutz von Kundengeldern und die Auslagerung von Geschäftsprozessen.

    Damit summieren sich die beiden von der irischen Zentralbank verhängten Geldbußen auf rund 24,7 Millionen Euro. Auch wenn diese Summe für einen international tätigen Kryptokonzern nicht zwangsläufig eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt, könnte die wiederholte Beanstandung interner Kontrollsysteme das Vertrauen von Aufsichtsbehörden und institutionellen Kunden beeinträchtigen.

    Für Anleger ist deshalb weniger die Höhe der aktuellen Strafe entscheidend als vielmehr das dahinterstehende regulatorische Risiko. Coinbase versucht, sich als verlässlicher und regulierter Anbieter im internationalen Kryptohandel zu positionieren. Wiederholte Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Vorgaben könnten zusätzliche Investitionen in Compliance-Systeme notwendig machen und damit die laufenden Kosten erhöhen.

    Die unmittelbaren finanziellen Folgen der neuen Geldbuße dürften überschaubar bleiben. Allerdings zeigt die Entscheidung, dass die europäischen Aufsichtsbehörden Verstöße bei Kryptodienstleistern konsequent verfolgen. Für die Coinbase-Aktie bleibt neben der Entwicklung des Kryptomarktes deshalb entscheidend, ob es dem Unternehmen gelingt, seine internen Kontrollmechanismen dauerhaft zu verbessern und weitere regulatorische Auseinandersetzungen zu vermeiden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 151EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.

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