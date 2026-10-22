BHP Group gibt nach: Dritter Verlusttag in Folge im schwachen Bergbausektor

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BHP Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,35 % hinnehmen.

Bergbauaktien geben auf breiter Front nach: Neben BHP Group verlieren auch Freeport-McMoRan, Fortescue Metals Group, Rio Tinto und Glencore. Am deutlichsten fällt Anglo American mit einem Minus von 3,94 %. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrückgang bei BHP Group ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die BHP Group Aktie damit -3,46 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,07 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BHP Group +34,13 % gewonnen.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,82 %. Fortescue Metals Group notiert im Minus, mit -3,82 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -2,38 %. Glencore verliert -2,58 % Anglo American notiert im Minus, mit -3,94 %.

Die Aktie von BHP Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,70 %, über 10 Jahre bei 10,18 %.

BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,46 % 1 Monat -8,07 % 3 Monate -4,35 % 1 Jahr +43,53 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Stand: 22.10.2026, 14:07 Uhr

BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,12 Mrd. € wert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Die jüngste Korrektur bei Rohstoffaktien steht im Widerspruch zu einer langfristigen Entwicklung, denn der Bedarf nach Kupfer wächst unaufhaltsam weiter. Stromnetze müssen modernisiert, …

Lohnt sich ein Investment in die BHP Group Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der BHP Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BHP Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.