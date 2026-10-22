Dell Technologies Registered (C) verliert im schwachen Branchenumfeld

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,85 % zu Buche.

Auch IBM, Hewlett Packard Enterprise und NetApp geben nach: Dell bewegt sich in einem schwachen Branchenumfeld, wobei IBM mit einem Minus von 5,15 % am deutlichsten verliert. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei Dell gibt es zunächst nicht. Auf Monatssicht beträgt das Minus inzwischen 16,54 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -5,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,54 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +284,79 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,17 %. IBM notiert im Minus, mit -5,15 %. NetApp notiert im Minus, mit -2,09 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -2,86 % HP notiert im Minus, mit -1,26 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,54 % 1 Monat -16,54 % 3 Monate +13,85 % 1 Jahr +219,93 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 22.10.2026, 14:08 Uhr

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,88 Mrd. € wert.

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 89,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,43 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.