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    Bericht

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    Fast alle Flachwasser-Korallenriffe stark bedroht

    Für Sie zusammengefasst
    • 96 Prozent der Flachwasserriffe sind bedroht
    • Meeres-Hitzewellen und Überfischung belasten Riffe
    • Riffkollaps zerstört Lebensräume für viele Arten
    Bericht - Fast alle Flachwasser-Korallenriffe stark bedroht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GLAND/ERIWAN (dpa-AFX) - Ein erschreckendes Bild zeigt sich bei der ersten systematischen Untersuchung sämtlicher 127 Flachwasser-Korallenriffe weltweit: 96 Prozent seien vom Aussterben bedroht, berichtet die Weltnaturschutzunion (IUCN), die auch die Rote Liste der bedrohten Arten führt. Das ist die höchste Gefährdungsstufe. Bei vier Riffen fehlten ausreichende Daten für eine Beurteilung.

    Es geht um die bekannten bunten Korallenriffe bis etwa 40 Meter Wassertiefe, die wegen der Wassertemperatur und des Lichteinfalls eine hohe Artenvielfalt haben. Betroffen sind unter anderem Teile des Great Barrier Reef vor Australien, des Korallendreiecks im westlichen Pazifik und in Südostasien, des mesoamerikanischen Riffsystems und die Riffe im Roten Meer.

    Die IUCN stellt die untersuchten Flachwasser-Korallenriffe nun auf die Rote Liste der Ökosysteme. Bei dieser 2014 ins Leben gerufenen Liste beurteilt sie das Risiko eines Zusammenbrechens von Lebensräumen. Mehr als 4.000 Ökosysteme sind bislang erfasst.

    Hitze als Hauptfeind

    Korallen vertragen nur wenig Temperaturschwankungen, wie die IUCN berichtet. Wird das Wasser zu warm, stoßen sie die Mikroalgen ab, die in ihrem Gewebe leben und sie ernähren. Sie bleichen aus und sterben oft ab. Hitzewellen im Meer treten im Zuge des Klimawandels immer häufiger auf.

    Die IUCN-Experten haben für die Beurteilung das mittlere Klimaszenario des Weltklimarats IPCC zugrunde gelegt, mit einer Erwärmung der Atmosphäre bis Ende des Jahrhunderts um rund 2,7 Grad. Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft die Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzen, doch gilt dieses Ziel inzwischen als fast nicht mehr erreichbar.

    Auch Überfischung ist eine Belastung für Korallenriffe, etwa in Ostasien, in der Karibik und in Brasilien, wie die IUCN schreibt. Papageienfische und Zackenbarsche hielten Algen in Schach. Fehlten sie, könnten sich Riffe schlechter von Hitzestress erholen. Auch zunehmende Küstenbebauung, Verschmutzung und zu viel Tourismus könnten Korallen gefährden.

    Was ein Kollaps bedeutet

    Wenn ein Riff kollabiert, verschwindet das Fundament, die harten Korallen, fast vollständig. Algen und Schwämme breiten sich aus. Das einst artenreiche System verarmt und kann viele Tiere, die dort heimisch waren, nicht mehr versorgen, von Muscheln und Seegurken bis zu Rifffischen, Meeresschildkröten und Haien.

    "Korallenriffe zeigen so klar wie kaum etwas anderes an, wie gesund Ozeane sind", sagte IUCN-Generaldirektorin Grethel Aguilar. Sie böten einem Viertel aller Meeresarten Lebensraum. Noch hätten die Korallenriffe eine Chance, sich zu erholen. "Aber dafür braucht es entschlossenen Klimaschutz." Die weitere Erwärmung der Ozeane müsse gestoppt werden.

    Die IUCN ist ein Dachverband zahlreicher Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen im Bereich Natur- und Artenschutz. Sie stellte ihren Bericht bei der Weltnaturkonferenz COP17 in Eriwan (Armenien) vor./oe/DP/mis







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