Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 10:00 Uhr Pacific Time | 12:00 Uhr Eastern Time statt. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, CEO, Kevin O’Reilly, Chief Financial Officer, David Whittle, Chief Operating Officer – Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer – Lateinamerika, geleitet.

gibt bekannt, dass das Unternehmen am Mittwoch, dem 4. November 2026, nach Börsenschluss seinen Jahresabschluss und den Lagebericht für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen wird.

Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Telefonkonferenz live zu verfolgen, indem sie sich über den Webcast unter https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/54698 einloggen oder sich kurz vor Beginn der Konferenz telefonisch einwählen.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: Donnerstag, 5. November 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr Pacific Time | 12:00 Uhr Eastern Time

Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

Zugangscode: 374019

Nummer für die Aufzeichnung (gebührenfrei): +1.877.481.4010

Nummer für die Aufzeichnung (international): +1.919.882.2331

Zugangscode für die Aufzeichnung: 54698

Die Aufzeichnung der Ergebniskonferenz steht bis zum 19. November 2026 zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts steht bis Freitag, den 5. November 2027, zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Transkript der Konferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetall-Bergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem sich in der Machbarkeitsphase befindlichen Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Unser Explorationsportfolio erstreckt sich über unsere Betriebsgebiete sowie über Guinea und Guyana. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com