TFS HealthScience präsentiert neue globale Markenidentität

LUND, Schweden, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- TFS HealthScience, eine weltweit tätige Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit Hauptsitz in Lund, Schweden, hat eine neue Markenidentität und einen neuen Slogan eingeführt: Securing the path from science to life. Die am 5. Oktober 2026 vorgestellte Markenidentität verdeutlicht, wie TFS mit Sponsoren aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Medizintechnik in mehr als 40 Ländern zusammenarbeitet: radikale Ehrlichkeit, wissenschaftliche Dringlichkeit, therapeutische Tiefe und Teams, die langfristig zusammenbleiben. Die Menschen, die Führung und das Engagement für die Förderung von Programmen bleiben unverändert.

Die neue Identität verdeutlicht, wie das in Schweden gegründete CRO mit Auftraggebern aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Medizintechnik zusammenarbeitet: radikale Ehrlichkeit, wissenschaftliche Dringlichkeit, therapeutische Tiefe und Teams, die zusammenbleiben

„Unsere neue Marke spiegelt genau wider, wer wir sind und wohin wir gehen", sagte Markus Granlund, Chief Executive Officer von TFS HealthScience. „Wir ebnen den Weg von der Wissenschaft ins Leben, und das tun wir mit einem großartigen Team, das keine Mühen scheut, um dies zu verwirklichen."

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Der Kurzfilm zeigt das neue TFS in der Praxis: wie seine Teams vom ersten Patienten bis zum Abschluss der Datenerfassung eng mit den Sponsoren zusammenarbeiten.

Wofür die neue Marke steht

Diese Identität verankert jede Studie im Unternehmenszweck: die klinische Entwicklung aus einer menschlichen Perspektive zu betrachten, damit vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse die Patienten erreichen, die sie benötigen. TFS wurde in Lund mit einer klaren Vorstellung davon gegründet, wie klinische Forschung durchgeführt werden sollte: Den Auftraggebern genau mitzuteilen, was die Daten aussagen, zügig zu handeln und von der Aufnahme des ersten Patienten bis zum Database Lock stets dieselben Experten für eine Studie einzusetzen.

Die neue Marke fasst diese Idee in vier Verpflichtungen zusammen, an die sich TFS gegenüber den Auftraggebern halten muss:

Radikale Ehrlichkeit. Die TFS-Teams erklären den Sponsoren genau, was die Daten aussagen, und weisen frühzeitig auf wichtige Punkte hin.

Die TFS-Teams erklären den Sponsoren genau, was die Daten aussagen, und weisen frühzeitig auf wichtige Punkte hin. Wissenschaftliche Dringlichkeit. Die therapeutischen Verantwortlichen verfügen über direkte Entscheidungsbefugnis, sodass die Sponsoren schnelle Entscheidungen erhalten, ohne dass eine Eskalationskette durchlaufen werden muss.

Die therapeutischen Verantwortlichen verfügen über direkte Entscheidungsbefugnis, sodass die Sponsoren schnelle Entscheidungen erhalten, ohne dass eine Eskalationskette durchlaufen werden muss. Therapeutische Tiefe. TFS konzentriert sich auf fünf Therapiegebiete: Dermatologie, Innere Medizin, Neurowissenschaften, Onkologie und Augenheilkunde. Die klinischen Verantwortlichen kennen die Indikation bereits vor Beginn des Projekts.

TFS konzentriert sich auf fünf Therapiegebiete: Dermatologie, Innere Medizin, Neurowissenschaften, Onkologie und Augenheilkunde. Die klinischen Verantwortlichen kennen die Indikation bereits vor Beginn des Projekts. Teams, die bleiben. 88 % der TFS-Teams bleiben während der gesamten Studie im Projekt – das sind 8 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt. Die Mitarbeiter, die eine Studie beginnen, sind auch zum Zeitpunkt des Datenbank-Locks noch im Projekt tätig.

Die Auftraggeber arbeiten mit TFS im Rahmen einer vollständigen Projektabwicklung, einer integrierten Personalbereitstellung oder einer Kombination aus beidem zusammen, je nachdem, welche Aufgaben sie intern abwickeln und welche sie auslagern.

Informationen zu TFS HealthScience

TFS HealthScience ist eine weltweit tätige Auftragsforschungsorganisation (CRO), die mit Auftraggebern aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Medizintechnik zusammenarbeitet, um den Weg von der Wissenschaft ins Leben zu ebnen. TFS wurde 1996 in Lund, Schweden, gegründet und ist in mehr als 40 Ländern tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf fünf Therapiebereiche: Dermatologie, Innere Medizin, Neurowissenschaften, Onkologie und Augenheilkunde. Mehr erfahren Sie unter tfscro.com.

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