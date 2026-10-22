BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Michelin von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Reifenkonzerns seien durch die Bank schwach ausgefallen, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch sehe er kaum Anlass zur Sorge, denn die Aktie habe zu Recht ein starkes Jahr hinter sich. Zudem schätze er den Sektor weiterhin positiv ein./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:00 / UTC
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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