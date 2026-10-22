BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Michelin von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Reifenkonzerns seien durch die Bank schwach ausgefallen, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch sehe er kaum Anlass zur Sorge, denn die Aktie habe zu Recht ein starkes Jahr hinter sich. Zudem schätze er den Sektor weiterhin positiv ein./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:00 / UTC



