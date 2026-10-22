RBC stuft BARCLAYS auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Barclays nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Briten habe wegen vor allem wegen des schwachen Geschäfts mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 5,009EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,25
Kursziel alt: 5,25
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,25
Kursziel alt: 5,25
Währung: GBP
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