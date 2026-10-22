RBC stuft BARCLAYS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Barclays nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Briten habe wegen vor allem wegen des schwachen Geschäfts mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 5,009EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.