RBC stuft Meta auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 770 auf 800 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des Facebook-Mutterkonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte in der Folge davon seine Gewinnprognosen je Aktie für die Jahre 2027 und 2028./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:47 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 603,7EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 800

Kursziel alt: 770

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

