BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 94,50 auf 102,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione stellte am Mittwoch die Chancen der Italiener in Deutschland und der Heimat auf den Prüfstand. Am Ende hob sie ihre Gewinnprognosen bis 2028 um 16 Prozent an. Sie geht davon aus, dass die Unicredit ihr Wachstum beschleunigt und eine solide Kapitalrendite beibehält. Die Bewertung hält Sabbione für reizvoll. Für die Commerzbank-Aktien sieht sie derweil kaum noch Spielraum und strich ihre Empfehlung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 73,00EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 102,60
Kursziel alt: 94,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 102,60
Kursziel alt: 94,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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