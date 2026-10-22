MPCM stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jenoptik von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen habe vorläufige Zahlen dür das dritte Quartal vorgelegt, wobei Auftragseingang und Profitabilität deutlich besser als erwartet ausgefallen seien, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine operativen Gewinnprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2028./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:45 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 38,62EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,00 € , was eine Steigerung von +31,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer