MPCM stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jenoptik von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen habe vorläufige Zahlen dür das dritte Quartal vorgelegt, wobei Auftragseingang und Profitabilität deutlich besser als erwartet ausgefallen seien, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine operativen Gewinnprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2028./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 38,62EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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