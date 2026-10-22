JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Ausblick für das Netzwerk-Wachstum im kommenden Jahr eine positive Überraschung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,06 % und einem Kurs von 7,874EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
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