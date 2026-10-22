RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben, lobte Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem hätten die Briten die Berichte über den Kauf des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar bestätigt./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 111,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 136

Kursziel alt: 136

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

