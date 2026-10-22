BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Das dritte Quartal des Nahrungsmittelkonzerns sei positiv verlaufen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk markiere einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Das Wachstum habe sich unerwartet stark beschleunigt./rob/mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 91,63EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



