RBC stuft Nestle auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe ein erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Mengenwachstum und das organische Umsatzplus lägen über den Konsensschätzungen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:49 / EDT
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Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 91,63EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.
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