Spartan Metals erweitert die Wolfram-Molybdän-Ressource von Victorio mit Gehalten nachgewiesener und angedeuteter Ressourcen von 0,25 % MoEq bzw. 0,15 % WO3Eq

Vancouver, Kanada, 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. („Spartan“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: W | OTCQB: SPRMF | FWB: J03), ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Wolfram und kritischen Mineralien im Westen der Vereinigten Staaten, freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRS“) für sein Wolfram-Molybdän-Projekt Victorio („Victorio“ oder das „Projekt“) im Luna County, New Mexico, bekannt zu geben. Die MRS wurde von Rita M. Teal, CPG, einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) zum Stichtag 3. August 2026 erstellt. Die MRS ersetzt die historische Schätzung1 vom November 2012 in ihrer Gesamtheit.

Highlights

Nachgewiesen und Angedeutet: 84,54 Mio. Tonnen mit 0,10 % Wolframtrioxid ( „WO₃“ ) und 0,09 % Molybdän ( „Mo“ ) ( 0,15 % WO₃Äq bzw. 0,25 % MoÄq ) (Tabellen 1 und 2).

Vermutet: 101,84 Mio. Tonnen mit 0,09 % WO₃ und 0,06 % Mo ( 0,13 % WO₃Äq bzw. 0,22 % MoÄq ), separat gemeldet.

Umfangreicher als die historische Schätzung von 2012 1 bei einem höheren Cut-off-Wert für den Bruttometallwert („Gross Metal Value“, GMV): Tonnage für „Nachgewiesen und Angedeutet“ mit einem Plus von 9,5 %, Tonnage für „Vermutet“ mit einem Zuwachs von 31,9 % bei einem Cut-off-Wert von 50 USD gegenüber 25 USD im Jahr 2012. Die Zunahmen sind auf aktualisierte Rohstoffpreise, die Einbeziehung von 12 bisher nicht berücksichtigten Kernbohrlöchern und Aktualisierungen des geologischen Modells zurückzuführen (Tabellen 3 und 4).

Erhebliche Mengen an enthaltenen Metallen: 165,54 Mio. Pfund WO₃ (7,51 Mio. MTU) und 147,85 Mio. Pfund Mo an nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen. 187,58 Mio. Pfund WO 3 (8,51 Mio. MTU) und 130,02 Mio. Pfund Mo an vermuteten Ressourcen.

Nächster Meilenstein: Eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung („ PEA “) wird voraussichtlich Anfang des 4. Quartals 2026 vorliegen.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, erklärte dazu wie folgt: „Dies ist ein spannender Fortschritt für Spartan. Die größere Ressource von Victorio bietet uns ein bedeutendes und potenziell langfristig angelegtes Wolfram-Molybdän-Projekt in den USA, das wir mit der anstehenden PEA evaluieren werden. Selbst bei einem Cut-off-Wert von 50 $ übersteigen die Tonnagen unserer nachgewiesenen und angedeuteten sowie vermuteten Ressourcen die historische Schätzung von 2012, die bei einem Cut-off-Wert von 25 $ ausgewiesen wurde. Die aktualisierten Annahmen zu den Metallpreisen, die Einbeziehung von 12 Bohrlöchern, die in der historischen Schätzung von 2012 noch nicht berücksichtigt wurden, und ein detaillierteres geologisches Modell haben die Lagerstätte schärfer in den Fokus gerückt. Mit über 84 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,15 % WO₃-Äquivalent bzw. 0,25 % Mo-Äquivalent bei den nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen verfügen wir über ein substanzielles Projekt für kritische Metalle, das wir in der kommenden PEA bewerten werden.“

Herr Marsh führte weiter aus: „Die Executive Order 14415 vom 20. Juli 2026 bekräftigt die Bedeutung von sicheren inländischen sowie von Verbündeten stammenden Materialquellen für die Lieferketten der US-Verteidigung. Wir sind davon überzeugt, dass der Umfang von Victorio und der vorteilhafte Standort in der Jurisdiktion von New Mexico dessen Position als potenzielle zukünftige inländische Quelle für Wolfram, Molybdän und möglicherweise weitere kritische Rohstoffe wie Flussspat und Beryllium stärken. Da die Executive Order einen Schwerpunkt auf die Qualifizierung neuer Bezugsquellen legt, ist dies ein besonders günstiger Zeitpunkt, um unsere Evaluierung voranzutreiben. Die anstehende PEA stellt den nächsten Schritt bei der Beurteilung dieses Potenzials dar; eine etwaige zukünftige Produktion hinge von weiteren technischen und wirtschaftlichen Untersuchungen, den Genehmigungen und der Finanzierung ab.“

Die nächsten Schritte

Die MRS bildet die Grundlage für die aktualisierte PEA, die im vierten Quartal 2026 erwartet wird; SRK Consulting führt dazu die technische und wirtschaftliche Analyse durch. Die PEA wird 26 Bohrlöcher einbeziehen, die in der vorherigen Wirtschaftlichkeitsanalyse nicht berücksichtigt wurden, und mögliche Abbau- und Aufbereitungsverfahren, die damit verbundenen Kosten sowie die Wirtschaftlichkeit des Projekts bewerten. Ein technischer Bericht zur Stützung der MRS wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ im Profil des Unternehmens hinterlegt.

Nach Einreichung der PEA wird Spartan mit der Planung eines umfangreichen Bohrprogramms beginnen, das auf folgende Ziele ausgerichtet ist:

Hochstufung der Kategorisierung der Mineralressourcen, z. B. von „Vermutet“ und „Angedeutet“ auf „Angedeutet“ bzw. „Nachgewiesen“,

Entnahme von Bohrkernproben für detaillierte metallurgische Untersuchungen, um die Auslegung der Flowsheets und der Aufbereitungsanlage sowie die umweltbezogene Standortcharakterisierung zu unterstützen,

Validierung der historischen Bohrlöcher, die zwischen 1977 und 1983 von Gulf Minerals gebohrt wurden. Die Validierung ergab, dass bei diesen Bohrungen Analysemethoden zum Einsatz kamen, die das Probenmaterial nicht so vollständig aufschließen wie moderne Verfahren; dies hat eventuell dazu geführt, dass die Gehalte sowohl von Wolfram als auch von Molybdän zu niedrig ausgewiesen wurden, und

Definition oberflächennaher Wolfram-, Flussspat- und Beryllium-Mineralisierungen.

Erläuterung der Gehalte und des Cut-off-Werts

Ein äquivalenter Gehalt fasst den Beitrag beider Metalle anhand der angegebenen Preise in einem Wert zusammen. Beispielsweise weisen die nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen Gehalte von 0,10 % WO₃ und 0,09 % Mo auf, was 0,15 % WO₃Äq bzw. 0,25 % MoÄq entspricht. Dies sind alternative Darstellungsweisen für denselben Gehalt an zwei Metallen, nicht für zusätzliches Metall im Gestein. Die Berechnung basiert auf nicht gerundeten Gehalten und berücksichtigt keine Verarbeitungsverluste oder -kosten.

Der GMV-Cut-off-Wert von 50 USD pro Tonne ist der minimale berechnete Metallwert pro Tonne, der zur Auswahl der Blöcke für diese Ressourcentabelle verwendet wird, vor Abzug von Gewinnungs-, Extraktions- und Verarbeitungskosten. Er stellt keine Gewinnspanne dar, sondern veranschaulicht die realistische Aussicht auf eine mögliche wirtschaftliche Gewinnung. Die anstehende PEA wird die potenzielle Wirtschaftlichkeit untersuchen.

Detaillierte Tabellen und weitere Abbildungen der Mineralressource finden Sie hier.

Ressourcenschätzung 2026 für Victorio

Stichtag 3. August 2026, GMV-Cut-off-Wert von 50 USD pro Tonne

Tabelle 1 Tonnage und Gehalte der Ressourcen

Kategorie Mio. Tonnen WO₃ (%) Mo (%) WO₃Äq (%) MoÄq (%) Nachgewiesen 18,61 0,11 0,11 0,17 0,28 Angedeutet 65,93 0,10 0,08 0,15 0,24 Nachgewiesen + Angedeutet 84,54 0,10 0,09 0,15 0,25 Vermutet 101,84 0,09 0,06 0,13 0,22

Tabelle 2 Enthaltenes WO3 und Mo

Kategorie WO₃ (Mio. Pfund) Mo (Mio. Pfund) WO₃ (Mio. MTU) Nachgewiesen 39,22 39,40 1,78 Angedeutet 126,32 108,45 5,73 Nachgewiesen + Angedeutet 165,54 147,85 7,51 Vermutet 187,58 130,02 8,51

Anmerkungen zu den Tabellen 1 und 2

Gemeldet anhand der Base-Case-Preise 2026 von 18 USD/Pfund Mo und 30 USD/Pfund WO₃ bei einem GMV-Cut-off-Wert von 50 USD/Tonne. Die Schätzung erfolgt gemäß den CIM-Definitionsstandards (2014). GMV (USD/Tonne) = Mo (%) × 20 × 18 USD/Pfund + WO₃ (%) × 20 × 30 USD/Pfund. Hierbei handelt es sich um eine In-situ-Meldeeinheit ohne Berücksichtigung metallurgischer Gewinnungsraten, von Schmelz- und Raffinationsprozessen, der Vergütungsfähigkeit oder sonstiger Kostenanpassungen. WO₃Äq (%) = WO₃ (%) + 0,6 × Mo (%). MoÄq (%) = Mo (%) + (30/18) × WO₃ (%). Beide Berechnungen basieren auf nicht gerundeten Gehalten und den oben genannten Preisen; da für Mo und WO₃ jeweils ein Gewinnungsgrad von 75 % 2,3 angesetzt wird, heben sich diese Faktoren in den Anpassungen für die Berechnung bzw. hinsichtlich der Vergütungsfähigkeit gegenseitig auf. Es handelt sich um alternative Darstellungsweisen für denselben Gehalt der beiden Metalle; die Werte dürfen nicht addiert werden. Beiträge von Fluorit oder Beryllium sind nicht enthalten. Die Tonnagen sind in US-amerikanischen Tonnen, nicht in metrischen Tonnen angegeben. Eine Tonne entspricht 0,90718474 metrischen Tonnen. WO₃ bedeutet Wolframtrioxid, die Form, in welcher der Wolframgehalt hier gemeldet wird; Mo bedeutet Molybdän. Eine metrische Tonneneinheit (Metric Tonne Unit, MTU) entspricht 10 Kilogramm WO₃. Die angegebenen Mengen sind In-situ-Schätzungen, nicht die Mengen, deren Gewinnung oder Verkauf zu erwarten ist. Gehalte und Äquivalentwerte werden für die Darstellung auf zwei Dezimalstellen gerundet; die enthaltenen Metalle, Äquivalentgehalte und nach Tonnage gewichteten Durchschnittswerte basieren auf nicht gerundeten Werten. Die dargestellten Gehalte stimmen möglicherweise nicht exakt mit den enthaltenen Metallen oder Äquivalenten überein. Aufgrund von Rundungen können die Gesamtsummen abweichen. Die vermuteten Ressourcen wurden nicht zu den nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen hinzugerechnet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; für sie liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Realisierbarkeit vor. Vermutete Mineralressourcen weisen eine geringere geologische Konfidenz auf; es besteht keine Gewissheit, dass sie in nachgewiesene oder angedeutete Ressourcen überführt werden können.

Eine größere Ressource mit einem höheren Cut-off-Wert

Die Mineralressource von Victorio ist bei einem GMV-Cut-off-Wert sowohl von 25 USD/Tonne wie auch von 50 USD/Tonne größer. Bei 50 USD pro Tonne übersteigen die Tonnagen 2026 für „Nachgewiesen und Angedeutet“ sowie für „Vermutet“ jeweils die historische Schätzung von 2012 mit 25 USD. Ein Vergleich beider Schätzungen auf der Basis von 25 USD pro Tonne verdeutlicht die gesamte Veränderung bei derselben Dollar-Schwelle.

Tabelle 3 Ressourcenwachstum bei dem höheren Cut-off-Wert von 50 USD1

Ressourcenkategorie 2012 mit 25 USD/st (Mio. Tonnen) 2026 mit 50 USD/st (Mio. Tonnen) Veränderung bei der Tonnage Nachgewiesen + Angedeutet 77,24 84,54 +9,5 % Vermutet 77,22 101,84 +31,9 %

Tabelle 4 Vergleich beim gleichen Cut-off-Wert von 25 USD1

Ressourcenkategorie 2012 mit 25 USD/st (Mio. Tonnen) 2026 mit 25 USD/st (Mio. Tonnen) Veränderung bei der Tonnage Nachgewiesen + Angedeutet 77,24 133,79 +73,2 % Vermutet 77,22 200,11 +159,1 %

Bei einem Cut-off-Wert von 25 USD aus 2026 weisen die nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen einen Gehalt von 0,07 % WO₃ und 0,08 % Mo (0,12 % WO₃Äq bzw. 0,20 % MoÄq) auf; die vermuteten Ressourcen haben einen Gehalt von 0,07 % WO₃ und 0,05 % Mo (0,10 % WO₃Äq bzw. 0,16 % MoÄq). Die Äquivalentwerte basieren auf den Preisen von 2026 und den rein preisbasierten Formeln in den Anmerkungen zu den Tabellen 1 und 2.

Tabelle 4 vergleicht beide Schätzungen bei demselben in Dollar ausgedrückten GMV-Cut-off-Wert. Der Anstieg ist auf die kombinierten Auswirkungen der aktualisierten Metallpreise, zusätzlicher Bohrungen und des verbesserten geologischen Modells zurückzuführen.

Die historische Schätzung aus dem Jahr 2012 wies für „Nachgewiesen und Angedeutet“ Gehalte von 0,09 % WO₃ und 0,09 % Mo aus, für „Vermutete“ Gehalte von 0,09 % WO₃ und 0,07 % Mo. Sie basiert auf Preisen von 8 USD/Pfund WO₃ und 15 USD/Pfund Mo im Vergleich mit 30 USD/Pfund WO₃ und 18 USD/Pfund Mo in der aktualisierten MRS von 2026. Die für die MRS 2026 herangezogenen Rohstoffpreise liegen unter den aktuellen Spotpreisen, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial bei steigenden Metallpreisen hindeutet. Laut Fastmarkets lag der wöchentliche Midpoint-Preis für Molybdän am 15. Oktober 2026 bei 39,75 USD pro Pfund und der wöchentliche Midpoint-Preis für Wolfram (Ammoniumparawolframat, APT) am 16. Oktober 2026 bei 2.700 USD pro MTU (122,47 USD/Pfund). Die Schätzung von 2012 ist historischer Natur, dient lediglich Vergleichszwecken und wurde durch die MRS 2026 ersetzt; Spartan betrachtet sie nicht als aktuelle Ressource. Die prozentualen Veränderungen basieren auf nicht gerundeten Tonnagen.

Drei Veränderungen tragen zu der größeren Ressource bei: aktualisierte Metallpreisannahmen, die unter den aktuellen Marktpreisen liegen und vom Unternehmen auf der Grundlage langfristiger Wolframpreise angesetzt wurden, die durch unabhängige externe Analysen4 ermittelt wurden; die Einbeziehung von 12 Bohrlöchern, die in der historischen Ressourcenschätzung von 2012 noch nicht berücksichtigt worden waren; und ein verbessertes dreidimensionales geologisches Modell, das die Gehalte innerhalb separater Gesteinsverbände schätzt. Höhere Preisannahmen führen dazu, dass mehr Blöcke den Dollar-Cut-off-Wert erreichen. Die zusätzlichen Bohrlöcher und das verbesserte Modell wirken sich auch auf die geschätzte Größe und den Gehalt der Ressource aus.

Schätzungsverfahren

Der Schätzung liegen 85 Bohrlöcher im Ressourcenbereich zugrunde. Die Proben wurden zu 15-Fuß-Intervallen zusammengefasst, und ein dreidimensionales Modell unterteilte die Lagerstätte in vier Hauptgesteinsverbände. Die Wolfram- und Molybdängehalte wurden innerhalb jeder Gesteinseinheit mittels Ordinary Kriging, eines statistischen Standardverfahrens, in Blöcken mit Abmessungen von 30 x 30 x 15 Fuß geschätzt. Die Gesteinsdichte wurde auf Basis von 719 Messungen zugewiesen; die Ergebnisse wurden zudem anhand von Bohrproben sowie alternativen Schätzverfahren überprüft. Das Konfidenzniveau der Ressourcenschätzung hängt vom Bohrlochabstand und der Datenqualität ab: ca. 200 Fuß für Nachgewiesen, 400 Fuß für Angedeutet und größere Abstände oder weniger vollständige historische Unterlagen für Vermutet. Die Ressourcen werden auf Basis eines GMV-Cut-off-Werts von 50 USD pro Tonne mit Preisen von 30 USD/Pfund WO₃ und 18 USD/Pfund Mo gemeldet.

Kontext aus anderen Wolfram- und Molybdänlagerstätten

Das Projekt Sisson von Northcliff Resources in New Brunswick dient als hilfreiche Referenz für eine große Lagerstätte, die sowohl Wolfram als auch Molybdän enthält. Die Mine Henderson von Freeport-McMoRan in Colorado liefert einen Kontext für den groß angelegten Untertageabbau von Molybdän. Tabelle 5 vergleicht Ressourcengröße und tatsächliche Gehalte.

Tabelle 5 Ausgewählte Referenzwerte für nachgewiesene und angedeutete Ressourcen

Lagerstätte und Kontext Mio. metrische Tonnen WO₃ (%) Mo (%) WO₃Eq (%) MoEq (%) Victorio, New Mexico Aktualisierte PEA im Gange 76,69 0,10 0,09 0,15 0,25 Henderson, Colorado5 Aktive Molybdän-Untertagemine 105,00 Nicht gemeldet 0,14 ./. ./. Sisson, New Brunswick 6 Geplante Wolfram-Molybdän-Tagebaumine 421,60 0,06 0,02 ./. ./.

*Die Äquivalentwerte von Henderson berücksichtigen ausschließlich den gemeldeten Mo-Gehalt, nicht den nicht gemeldeten Wolframgehalt.

Alle Tonnagen in Tabelle 5 sind metrische Tonnen auf einer 100 %-Projektbasis. Die 84,54 Mio. Tonnen von Victorio entsprechen bei Anwendung der nicht gerundeten Tonnagen etwa 76,69 Mio. metrischen Tonnen. Nur nachgewiesene und angedeutete Ressourcen sind enthalten; vermutete Ressourcen sind ausgeschlossen. Die Erzgehalte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Henderson: Ressourcen zum 31. Dezember 2025 gemäß SEC S-K 1300, ohne Reserven; Preis von 17 USD/Pfund Mo und Cut-off-Gehalt der Ressource von 0,11 % Mo. Sisson: Ressourcen zum Stichtag 31. Dezember 2025 gemäß CIM (2014), einschließlich Reserven; Net-Smelter-Return-Cut-off-Wert von 12,02 CAD/t, 500 USD/MTU WO₃ und 23 USD/Pfund Mo mit variabler Wolfram-Gewinnung und einem Gewinnungsgrad von 82 % Mo. Diese Cut-off-Werte basieren auf unterschiedlichen Annahmen und entsprechen nicht dem GMV-Cut-off-Wert von Victorio.

Die Lagerstätten unterscheiden sich hinsichtlich Geologie, Tiefe, Gewinnungsgraden, Infrastruktur, Abbauverfahren und Kosten. Diese Referenzwerte liefern einen Kontext für die Größenordnung und Metallgehalte; sie etablieren weder die wirtschaftliche Rentabilität noch das Abbauverfahren von Victorio. Eine einheitliche Grundlage für die Metallpreise führt nicht dazu, dass die Wirtschaftlichkeit oder die für die Ressourcen angesetzten Cut-off-Werte der Lagerstätten vergleichbar wären.

Quellenangaben

Knudsen, 2012, NI 43-101 Technical Report on Resources Victorio Molybdenum-Tungsten Exploration Project Luna County, NM. Hazen, 2008, Victorio Mountain Molybenum-Tungsten Project: Hazen Project 10614. Hazen, 1982, Victorio Mountain Project: Molybdenum and Recovery Studies, interner Bericht von Gulf Mineral Resources. Fastmarkets, 2026, Tungsten Market – Long Term Assessment – August 2026, von Spartan Metals in Auftrag gegebener Bericht. Freeport-McMoRan, 2025 Form 10-K , Beschreibung von Henderson und Mineralressourcentabellen, Seiten 18–19 und 45–47. Northcliff Resources, 31. August 2026, Sisson Project Feasibility Study Update , Ressourcentabelle, Seite 4.

Qualifizierte Personen

Die MRE 2026 wurde von Rita M. Teal, CPG, von Teal CPG erstellt, einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, die die wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit dem MRE in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Bohrloch-, Untersuchungs- und Dichtedaten verifiziert hat. Die MRE wurde in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) erstellt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf; vermutete Mineralressourcen sind geologisch zu spekulativ, um wirtschaftliche Überlegungen auf sie anzuwenden, und es besteht keine Gewissheit, dass sie in eine höhere Kategorie hochgestuft werden. Der qualifizierten Person sind keine umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen, vermarktungsbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die MRE wesentlich beeinflussen könnten. Die übrigen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG, President und Chief Executive Officer von Spartan, geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, die nicht unabhängig vom Unternehmen ist.

Die historische Schätzung aus dem Jahr 2012 wird als relevant angesehen, da sie einen Vergleich zu früheren Arbeiten ermöglicht, die die Entscheidung des Unternehmens zur weiteren Erschließung des Victorio-Projekts stützen. Das Unternehmen erachtet die historische Schätzung als zuverlässig, da sie auf einer internen Due-Diligence-Prüfung und einer Überprüfung der Schätzung durch einen unabhängigen Auftragnehmer basiert, die nach Ansicht der Geschäftsführung in einer Weise durchgeführt wurden, die der branchenüblichen Praxis im Jahr 2012 entsprach. Allerdings hat eine qualifizierte Person keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Die historische Schätzung aus dem Jahr 2012 stützt sich auf die Kategorien „Nachgewiesen“, „Angedeutet“ und „Vermutet“, die den aktuellen Standards entsprechen. Allerdings hat eine qualifizierte Person keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven; sie wird lediglich zu Vergleichszwecken ausgewiesen. Sie wird durch diese MRE aus dem Jahr 2026 ersetzt.

Über das Projekt Victorio

Victorio ist ein Wolfram-Molybdän-Projekt im fortgeschrittenen Stadium, das ca. 45 Kilometer westlich von Deming im Luna County, New Mexico, liegt. Spartan hält eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an dem Projekt, das 222 nicht patentierte Schürfrechte mit einer Fläche von ca. 15,8 km² umfasst; zudem sind Beryllium und Flussspat als weitere kritische Rohstoffe vorhanden.

Die aktualisierte MRS mit Stichtag 3. August 2026 weist 84,54 Mio. Tonnen an nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,10 % WO₃ und 0,09 % Mo (0,15 % WO₃Äq bzw. 0,25 % MoÄq) und 101,84 Mio. Tonnen an vermuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,09 % WO₃ und 0,06 % Mo (0,13 % WO₃Äq bzw. 0,22 % MoÄq) aus. Diese Zahlen basieren auf einem GMV-Cut-off-Wert von 50 USD pro Tonne und auf Preisen von 30 USD/Pfund WO₃ und 18 USD/Pfund Mo. Die Äquivalentwerte wurden anhand eines Gewinnungsgrades von 75 % sowohl für Mo als auch für WO₃ berechnet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; für sie liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Realisierbarkeit vor.

Über Spartan Metals Corp

Spartan Metals konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für Wolfram und andere kritische Mineralien im Westen der Vereinigten Staaten. Zu seinem Portfolio gehören eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Wolfram-Molybdän-Projekt Victorio in New Mexico und das zu 100 % unternehmenseigene Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada. Weitere Informationen finden Sie unter www.SpartanMetals.com.

Im Namen des Boards von Spartan

„Brett Marsh“

President, CEO & Direktor

Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG | President, CEO & Direktor | 1-888-535-0325 | info@spartanmetals.com

Jeff Walker | VP, The Howard Group | 403-221-0915 | jeff@howardgroupinc.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die Angabe, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „dürften“. Bei den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung ist Spartan von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem die Annahmen, dass die aktuellen Ziele in Bezug auf die Projekte des Unternehmens erreicht werden können und dass die übrigen Unternehmensaktivitäten wie erwartet verlaufen werden; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Executive Order 14415 im Wesentlichen wie beschrieben umgesetzt wird und nicht geändert, aufgehoben, untersagt oder ersetzt wird; dass Durchführungsbestimmungen und politische Leitlinien innerhalb der in der Verordnung vorgesehenen Fristen erlassen werden; und dass alle erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten und die Errungenschaften wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteilige Branchenereignisse; künftige Entwicklungen bei Gesetzen, Vorschriften, politischen Maßnahmen und Exekutivmaßnahmen, einschließlich der Umsetzung, Änderung oder Aufhebung der Executive Order 14415 und aller darunter erlassenen Vorschriften; Änderungen der staatlichen Beschaffungspolitik oder der Verteidigungsausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen behördlichen Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten sowie weitere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN SPIEGELN DIE ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG WIDER UND KÖNNEN SICH DAHER NACH DIESEM ZEITPUNKT ÄNDERN. LESER SOLLTEN DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN KEINE ÜBERMÄSSIGE BEDEUTUNG BEIMESSEN UND SICH ZU KEINEM ANDEREN ZEITPUNKT AUF DIESE INFORMATIONEN VERLASSEN. DAS UNTERNEHMEN KANN SICH ZWAR DAFÜR ENTSCHEIDEN, DIESE INFORMATIONEN ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZU AKTUALISIEREN, VERPFLICHTET SICH JEDOCH NICHT DAZU, SOFERN DIES NICHT GEMÄSS GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH IST.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Spartan Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 0,197EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.