Nur Gewerkschafts-Demos erlaubt

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich sollen laut Präsident Emmanuel Macron an diesem Samstag nur von Gewerkschaften organisierte Demonstrationen erlaubt sein. "Überall dort, wo wir können, werden wir verbieten", sagte Macron nach Beratungen mit Sicherheitsbehörden im Élysée-Palast. Versammlungen, die Personen oder Gruppen beantragen, "die dafür keinerlei Legitimität haben", würden die Präfekten untersagen.

"Die allgemeine Empfehlung lautet, in den kommenden Tagen keine Demonstrationen abzuhalten", betonte Macron. Jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt dafür. "Wir wollen, dass wieder Ruhe einkehrt", sagte der Präsident.