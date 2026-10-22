DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate für das dritte Jahresviertel seien gut ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Streaminganbieter wegen Verzögerungen bei der Einführung der Werbeplattform, Kosten im Zusammenhang mit dem Stellenabbau und eines Immobilienerwerbs den Jahresausblick reduziert. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für 2027 und 2028 nach unten./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 58,20EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Markus Leistner
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Markus Leistner
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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