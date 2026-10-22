DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate für das dritte Jahresviertel seien gut ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Streaminganbieter wegen Verzögerungen bei der Einführung der Werbeplattform, Kosten im Zusammenhang mit dem Stellenabbau und eines Immobilienerwerbs den Jahresausblick reduziert. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für 2027 und 2028 nach unten./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 58,20EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Markus Leistner

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,29 $ , was einem Rückgang von -6,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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