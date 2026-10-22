tk accelis vor dem Börsendebüt: Was bleibt noch übrig von Thyssenkrupp

Fundament bleibt das Stahlgeschäft. Mit einem bereinigten operativen Ergebnis von gut 1,2 Milliarden Euro setzen die Experten hier einen Unternehmenswert von 7 Milliarden Euro an, mit Abstand der größte Baustein.

Nach TK Elevator, Nucera und TKMS steht beim Essener Traditionskonzern Thyssenkrupp die nächste Ausgliederung an. Die Analysten der Bank of America haben den Stahlriesen jetzt in seine Einzelteile zerlegt und bewertet. Ihr Kursziel liegt bei 22 Euro, einen Abschlag für die Konglomeratsstruktur ziehen sie dabei nicht ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ob dieser Wert 2027 gehoben werden kann, ist für sie eine offene Frage. Material Services kommt auf 3,7 Milliarden Euro, die Restbeteiligung am Aufzuggeschäft auf 3,3 Milliarden und der Anteil an der Marinesparte auf 3,1 Milliarden Euro. Automotive Technology steuert knapp 1,8 Milliarden bei, das Dekarbonisierungsgeschäft ohne Nucera rund 0,9 Milliarden und die Nucera-Beteiligung weitere 495 Millionen Euro.

Nach Abzug der Konzernkosten ergibt sich ein Unternehmenswert von knapp 19 Milliarden Euro. Rechnet man die Nettokasse von 2,6 Milliarden Euro hinzu und zieht Pensionen von fast 5 Milliarden, Minderheiten und weitere Posten ab, bleibt ein Eigenkapitalwert von 13,5 Milliarden Euro oder 21,75 Euro je Aktie.

Eigene Szenarien hat die Bank für die Abspaltung von tk accelis durchgerechnet. Bei einem Unternehmenswert zwischen 2,4 und 3,7 Milliarden Euro ergibt sich ein Eigenkapitalwert von 1,6 bis 2,9 Milliarden Euro, also 24,80 bis 45,30 Euro je accelis-Aktie.

Unterstellt sind Nettoschulden von etwa 300 Millionen Euro, Pensionslasten von 522 Millionen Euro werden abgezogen. Bezogen auf einen Anteil von 49 Prozent schrumpft der Börsenwert von Thyssenkrupp damit um 0,8 bis 1,4 Milliarden Euro, je Aktie sind das 1,24 bis 2,27 Euro.

Das Unternehmen selbst bezifferte die Nettofinanzschulden von tk accelis Ende Juni pro forma auf 737 Millionen Euro. Rund 534 Millionen davon gehen auf das Ende des Cash Pools mit der Konzernmutter und die rechtliche Neuordnung zurück. Bis Ende September soll die Verschuldung unter das Einfache des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen gesunken sein.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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