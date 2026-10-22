JEFFERIES stuft Nestle auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Franken belassen. Die Resultate seien hilfreich, um das Vertrauen in den Nahrungsmittelkonzern wiederherzustellen, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies insbesondere auf das beschleunigte Mengenwachstum./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 91,93EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.