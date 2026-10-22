UBS stuft Hermes auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 1168 Euro belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns aus eigener Kraft habe trotz der schon zuvor gesunkenen Erwartungen enttäuscht, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies schüre Sorgen für das Schlussquartal und das kommende Jahr, insbesondere angesichts der jüngsten Ereignisse in Frankreich./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,67 % und einem Kurs von 1.282EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 1168

Kursziel alt: 1168

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

