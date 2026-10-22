DZ BANK stuft Fuchs SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Schmierstoffhersteller den Jahresausblick erhöht./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 45,72EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,01 € , was eine Steigerung von +4,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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