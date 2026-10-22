DZ BANK stuft Fuchs SE auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Schmierstoffhersteller den Jahresausblick erhöht./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 45,72EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
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