UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) der Jahre ab 2026 um bis zu 10 Prozent. Er sehe in der Aktie derzeit eine attraktive Einstiegsmöglichkeit nach der übermäßigen Kurskorrektur infolge der Ankündigung der PTC-Transaktion, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 242,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 € , was eine Steigerung von +40,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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