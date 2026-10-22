UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) der Jahre ab 2026 um bis zu 10 Prozent. Er sehe in der Aktie derzeit eine attraktive Einstiegsmöglichkeit nach der übermäßigen Kurskorrektur infolge der Ankündigung der PTC-Transaktion, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 242,4EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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