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    USA

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    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben überraschend unter unter 200.000

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Erstanträge sinken um 6.000 auf 194.000
    • Volkswirte erwarteten im Schnitt 200.000 Anträge
    • Arbeitsmarkt beeinflusst Zinsentscheidungen der Fed
    USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben überraschend unter unter 200.000
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA bleibt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend unter 200.000. In der vergangenen Woche gingen die Hilfsanträge um 6.000 auf 194.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 200.000 Anträgen gerechnet.

    Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert - um 1.000 auf 200.000. Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gilt grundsätzlich als weiter robust und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im längerfristigen Vergleich als niedrig. Der Anfang des Monats veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September hatte allerdings Anzeichen von Schwäche gezeigt.

    In den USA spielt der Arbeitsmarkt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch ein robuster Arbeitsmarkt zum Mandat der Notenbank. Mitte September hatte die Fed erstmals seit Sommer 2023 die Leitzinsen erhöht. An den Finanzmärkten wird bis zum Jahresende eine weitere Leitzinserhöhung erwartet./jkr/jha/






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